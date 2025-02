La Nissan X-Trail Mild Hybrid offre prestazioni elevate e un design moderno, ideale per viaggi in famiglia.

Un nuovo capitolo per la Nissan X-Trail

La Nissan X-Trail Mild Hybrid rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama dei SUV, combinando tecnologia avanzata e comfort per le famiglie. Questo modello, che affianca la versione full hybrid e-Power, si distingue per la sua trazione anteriore e per un motore a benzina da 1,5 litri a tre cilindri, capace di erogare 163 CV e 300 Nm di coppia. La scelta di un motore ibrido leggero consente di ridurre i costi senza compromettere le prestazioni, rendendo la X-Trail un’opzione interessante per chi cerca un SUV versatile e accessibile.

Prestazioni e consumi: un equilibrio da scoprire

La Nissan X-Trail Mild Hybrid è dotata di un cambio automatico Xtronic, che offre un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,6 secondi e una velocità massima di 195 km/h. I consumi dichiarati oscillano tra 6,9 e 7,2 litri ogni 100 km, anche se i test reali potrebbero rivelarsi più elevati. Tuttavia, rispetto alla versione e-Power, la Mild Hybrid si presenta come un’alternativa più economica, con un prezzo di partenza di 38.300 euro, che può scendere a 31.800 euro grazie a promozioni lancio.

Comfort e tecnologia per un’esperienza di guida superiore

All’interno, la Nissan X-Trail Mild Hybrid offre un abitacolo spazioso e ben rifinito, con un sistema di infotainment all’avanguardia che include uno schermo touch da 12,3 pollici e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. La vettura è progettata per garantire il massimo comfort durante i viaggi, con un bagagliaio che varia da 510 a 585 litri nella configurazione a 5 posti. Inoltre, la X-Trail è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia, che migliorano la sicurezza e la facilità di utilizzo.