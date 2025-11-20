Nolan N20-2: Scopri Caratteristiche, Prezzi e Vantaggi del Casco Demi Jet

Il mondo dei caschi per motociclisti è in continua evoluzione e, tra i modelli più iconici, il Nolan N21 ha occupato un posto di rilievo per oltre un decennio. Con il suo recente pensionamento, il Nolan N20-2 è pronto a prendere il suo posto. Questo nuovo demi jet è stato messo alla prova per scoprire le sue reali capacità e funzionalità quotidiane.

Design e comfort del Nolan N20-2

Il primo aspetto che colpisce del Nolan N20-2 è il suo design compatto, che facilita l’inserimento nei sottosella anche più ridotti. Gli interni sono stati progettati per garantire un comfort superiore, con materiali che si adattano bene alla forma della testa e una sensazione piacevole al tatto. A differenza del modello precedente, questa nuova versione presenta un’imbottitura nella zona delle orecchie, che riduce significativamente il rumore del vento e migliora l’esperienza di guida.

Ventilazione e praticità

Un’altra novità importante è il sistema di ventilazione, notevolmente migliorato. Grazie alla tecnologia Air Booster, il casco è in grado di incanalare l’aria fresca e di espellere quella calda in modo efficace. Questo sistema permette di mantenere una temperatura confortevole anche durante le giornate più calde. Inoltre, la presa d’aria è facilmente regolabile, anche indossando guanti invernali, il che aggiunge un ulteriore livello di praticità.

Caratteristiche tecniche e funzionalità

Dal punto di vista tecnico, il Nolan N20-2 si distingue per la calotta realizzata in policarbonato Lexan, robusta e leggera. A questo si aggiunge un visierino parasole retrattile, che può essere regolato in tre posizioni diverse, adattandosi alle varie esigenze degli utenti. È importante notare che, per chi utilizza scooter senza parabrezza e percorre frequentemente strade veloci, è consigliabile optare per la versione con visiera lunga.

Omologazione e sicurezza

Il casco è conforme alla normativa UN/ECE 22-06, garantendo un elevato standard di sicurezza. La chiusura micrometrica regolabile e l’anello antifurto per il fissaggio a scooter o moto sono ulteriori dettagli che evidenziano l’attenzione al comfort e alla sicurezza durante l’uso quotidiano.

Accessori e personalizzazione

Un’altra caratteristica interessante del Nolan N20-2 è la sua predisposizione per i sistemi di comunicazione N-Com, inclusi i modelli Bluetooth+ e MeshTM. Inoltre, è possibile integrare il sistema di segnalazione luminosa ESS III, venduto separatamente, per aumentare la visibilità su strada, un’opzione utile per chi guida in condizioni di scarsa illuminazione. La gamma di visiere aggiuntive, disponibili in diverse colorazioni, permette una personalizzazione ulteriore, rendendo il casco non solo funzionale ma anche esteticamente piacevole.

Il design del Nolan N20-2 non è da meno. Le varianti grafiche richiamano gli anni ’90, un’epoca iconica per i caschi, e sono realizzate nello stabilimento di Brembate di Sopra, dove vengono utilizzati pigmenti speciali per garantire colori vivaci e duraturi. Con taglie disponibili dalla 2XS alla 2XL, questo casco è adatto a una vasta gamma di motociclisti, soddisfacendo diverse esigenze e gusti.