Karma torna a far parlare di sé dopo aver presentato la Revero ecco la Amaris, una sportiva elettro-termica che arriverà a fine 2026.

La casa automobilistica americana Karma ha svelato le prime immagini della propria nuova auto denominata Amaris che punta ad ampliare la già corposa gamma di modelli che sfruttano le ultime tecnologie e stili di design tra il presente ed il futuristico. Analizziamo il modello in questo articolo dedicato.

Karma Amaris: un design da autentica sportiva

Dal punto di vista dello stile estetico la Amaris si fa certamente notare grazie a linee basse e affusolate che fanno subito capire di aver di fronte a sé un’auto dotata di prestazioni importanti.

Sul fronte degli elementi i fari posteriori assomigliano molto a quelli della Supra MK5 complice anche il taglio dello spoiler. Sono presenti venature sulle portiere e fanno bella mostra le prese d’aria che partono dai passaruota, utili per dissipare il calore proveniente dal motore.

Le portiere sono le “swan doors” che si aprono verso l’alto come quelle già viste sull’Aston Martin One 77 che facilitano l’ingresso in abitacolo. Il resto degli stilemi ricalca quanto già visto sulla quattro porte Revero che ha rappresentato un cambiamento totale rispetto alla precedente e conosciutissima Fisker.

Auto elettrica con range extender

La Amaris nasce sulla piattaforma della Revero pur contando su un telaio specifico che le permette di manifestare maggiormente le sue doti di sportività come ci si aspetta da una coupé sportiva.

Il motore però è il vero fiore all’occhiello di questo modello dato che la Amaris è un’elettrica dotata di range extender (EREV). Il motore termico che alimenta i generatori per i motori elettrici è un 4 cilindri di derivazione BMW. Un passo in avanti rispetto ai motori 1.5 3 cilindri di cui erano dotati i precedenti modelli.

Ancora sconosciuta la potenza complessiva dell’auto anche se è stato svelato il tempo di reazione dell’auto da 0 a 100: 2,1 secondi e una velocità massima di 265 km/h. Debutterà sul mercato nel quarto trimestre del 2026.