Una carrellata di sportive, piccole e non, dotate del cambio manuale e che è possibile comprare (nuove) nel 2024.

Le sportive dotate di cambio manuale nel 2024, come auto nuove sono un qualcosa che è visto come il “canto del cigno” dato che nel prossimo futuro non ci sarà spazio per questo tipo di trasmissione che lascia le redini e il controllo al guidatore. Vediamo quindi quali sono le auto che è possibile comprare con questo cambio.

Sportive manuali da comprare nel 2024

Iniziamo a parlare di sportive dotate del cambio manuale con una piccola pepata da pochissimo pensionata, ovvero la Fiat 595/695 Abarth che ha un cambio a 5 marce dagli innesti buoni anche se nel corso della sua lunga carriera si sarebbero potuti affinare.

Mazda MX-5 e Honda Civic Type R si va in Giappone con la roadster più venduta al mondo, celebre per un cambio dedicato a chi ama pilotare, nell’ultima versione a 6 rapporti. L’altra è una berlina sportiva famosa per avere una trasmissione corta e coinvolgente che appaga ogni senso coinvolto nell’esperienza di guida.

Altre giapponesi sono la Toyota GR86 e la Subaru BRZ praticamente la stessa auto, piccola coupé a trazione posteriore dove a cambiare è il logo della casa costruttrice. Il cambio qui è un elemento centrale in grado di far divertire. Restando in casa Toyota vi è la Yaris GR una compatta sportiva a trazione integrale che si comporta ottimamente su ogni tipo di terreno.

Se si pensa all’America vi sono la Ford Mustang e la Chevrolet Camaro, sportive dotate del motore V8 e del cambio a leva che permettono di assaporare la cultura americana fatta di tanta potenza e grandi cubature.

Da non dimenticare tedesche e inglesi

Tornando in Europa vi sono le tedesche, come BMW con M3 e M4 base dotate del cambio manuale, sulle più potenti si è passato al doppia frizione. Lo stesso vale per Porsche che ha concesso il manuale solo alla 911 S/T un omaggio alla “vecchia scuola” della casa di Zuffenhausen.

Chiudiamo con le piccole inglesi che fanno del piacere di guida il loro marchio distintivo, parliamo di Caterham Seven e Morgan Classic. Sportive dal fascino retrò in grado di aver sotto il cofano motori moderni che regalano tanto divertimento.