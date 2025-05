Lynk & Co 02, come si presenta all'interno e quali sono gli aspetti di maggior rilievo del nuovo crossover.

Lynk & Co ha svelato lo scorso ottobre in un’anteprima aperta agli addetti ai lavori la 02 il nuovo prodottto per il mercato europeo frutto di una strategia di ampliamento ad ampio spettro che punta a coprire i principali segmenti di mercato dove è possibile fare molte vendite e tra questi il settore dei crossover è indubbiamente uno dei più apprezzati dalla clientela continentale.

LEGGI ANCHE: Nissan Frontier Pro, il nuovo pick-up ibrido che sorprende il mercato

Lynk & Co 02: come si presenta l’automobile

La nuova 02 ha una linea molto simile ad altri crossover già presenti sul mercato, si distanzia notevolmente rispetto alla sorella maggiore, sul fronte del look può sembrare un qualcosa di già visto ma questo è assolutamente normale.

Lynk & Co 02 nasce dalla Volvo EX30 di cui adotta l’impostazione tecnica e motoristica ma naturalmente l’estetica deve essere diversa e qui i designer hanno cercato di dotare la vettura del cosiddetto “family feeling”.

Internamente la plancia vede al centro un display da 15,4 pollici che permette di gestire sia l’infotainment che l’impianto del clima. Gli aggiornamenti sono OTA e arrivano agli utenti direttamente tramite casa madre, si è sempre connessi grazie ad una connessione 5G interna all’automobile.

La tecnologia la fa da padrona, infatti è attivo il riconoscimento facciale per l’accesso così come la possibilità di condividere l’auto tramite un tasto apposito posizionato vicino al volante.

LEGGI ANCHE: Nuova Jeep Compass 2025 – un suv elettrico che conquista

Prezzo contenuto e spazio abbondante

Caricare bagagli sulla Lynk & Co 02 non è assolutamente un problema infatti ha un bagagliaio con capienza minima di 400 litri che salgono a 1.349 permettendo quindi di far accomodare in auto ogni tipologia di bene.

Sul fronte del prezzo l’automobile ha un costo di partenza pari a 35.495 euro, un prezzo in linea con le concorrenti che permette di entrare in possesso di una vettura studiata per il 2025 in ogni suo aspetto.