Un design rinnovato per la Volvo XC60 2026

La nuova Volvo XC60 2026 si presenta con un design esterno rinnovato e contemporaneo. Tra le novità più evidenti, troviamo una nuova presa d’aria frontale che ospita il logo Volvo aggiornato, cerchi inediti e luci posteriori scure che conferiscono un aspetto elegante e moderno al SUV. Inoltre, il Model Year 2026 introduce tre nuove colorazioni: Forest Lake, Aurora Silver e Mulberry Red, che ampliano le opzioni per i clienti in cerca di personalizzazione.

Interni raffinati e comfort superiore

All’interno, la Volvo XC60 2026 offre un abitacolo progettato per garantire il massimo comfort. I materiali di alta qualità si combinano con un design elegante e funzionale. Tra le opzioni disponibili, il rivestimento Quilted Nordico e il Navy Herringbone Weave esaltano il lusso dell’abitacolo. La praticità è migliorata grazie a vani portaoggetti intelligenti, nuovi portabicchieri e un caricatore wireless potenziato per smartphone, rendendo ogni viaggio più confortevole e organizzato.

Innovazioni tecnologiche per un’esperienza di guida unica

Uno degli aggiornamenti più significativi riguarda il sistema di infotainment, che ora è dotato di uno schermo touch centrale da 11,2 pollici. Questo schermo offre una visualizzazione più nitida, grazie a un aumento della densità di pixel del 21%. La piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies rende il sistema di infotainment con Google integrato due volte più veloce rispetto alla versione precedente, migliorando l’interazione e riducendo le distrazioni per il conducente. Inoltre, il nuovo sistema audio Bowers & Wilkins High Fidelity offre un’esperienza sonora chiara e immersiva, perfetta per gli appassionati di musica.

Disponibilità e prezzi della nuova Volvo XC60

Gli ordini per la nuova Volvo XC60 2026 apriranno in Italia all’inizio di marzo 2026, con le prime consegne previste tra giugno e luglio. La gamma replicherà l’attuale, con versioni mild hybrid a partire da 59.000 euro e versioni plug-in a partire da 65.000 euro. Il listino ufficiale verrà svelato a inizio marzo, ma Volvo ha confermato che non ci saranno aumenti di prezzo, rendendo la nuova XC60 un’opzione interessante per chi cerca un SUV premium con tecnologia all’avanguardia.