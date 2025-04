Hyundai Ioniq 6 è l’elettrica top di gamma della casa coreana ed è pronta ad arrivare in una versione restyling che cambia dove conta una vettura che sin dal suo debutto nel 2022 ha fatto parlare positivamente sia a livello di design che soprattutto per le prestazioni che è in grado di erogare.

Hyundai Ioniq 6: come cambia il nuovo aggiornamento

Il cambiamento principale della nuova Hyundai Ioniq 6 è per l’estetica relativo al frontale che ora assume un look decisamente più aggressivo con luci diurne in alto e fari principali in basso che garantiscono maggiore sportività.

Internamente la console è stata rivista e vi è anche la presenza di un volante inedito ed anche l’illuminazione interna è personalizzabile ed anche i comandi di controllo sono ora più facili da raggiungere, l’interazione con l’auto era uno dei piccoli difetti della versione precedente.

Sconosciuti i dettagli tecnici

Hyundai non ha ancora svelato i dettagli tecnici del nuovo modello anche se sicuramente avrà una potenza superiore ai 325 cavalli dell’attuale ed anche sul fronte del voltaggio la potenza di 800 Volt per la ricarica la renderà davvero veloce. Saranno necessari solo 18 minuti per raggiungere l’80% della capienza.

Ioniq abbraccia lo stile sportivo della N Line infatti vi sarà un frontale, minigonne e nuovo spoiler posteriore che daranno sicuramente un look più sportivo alla vettura.

Non vi sono notizie anche relativamente ai prezzi d’acquisto dato che l’auto non è ancora stata mostrata al pubblico. Molto probabilmente si piazzerà in alto ai listini con un costo di acquisto per il mercato italiano vicino agli 80.000 euro.

Le elettriche come ben sappiamo hanno questo prezzo per via della scarsa rete di ricarica e per il piano green che nel nostro paese stenta ancora a decollare.