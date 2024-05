Hyundai Kona 2024: dimensioni, interni, motorizzazioni

Hyundai Kona 2024, vediamo come si presenta la nuova versione del crossover della casa di Seul.

Hyundai ha svelato il modello 2024 della Kona il suv che sin dal suo lancio ha ottenuto un buon numero di esemplari venduti nei vari continenti dove il marchio coreano è presente, a dimostrazione che si tratta di un prodotto valido sia tecnologicamente che tecnicamente. In questo articolo vediamo le dimensioni, gli interni e le motorizzazioni della nuova versione.

LEGGI ANCHE: Tesla Model Y, quanto costa con gli incentivi? Il prezzo

Hyundai Kona 2024: dimensioni e interni

Quando si parla di crossover e suv uno degli aspetti più presi in considerazione dal pubblico è quello relativo alle dimensioni, dato che queste auto sono diverse dalle berline e dalle utilitarie ed è quindi importante sapere come si presentano su strada.

Di seguito riepiloghiamo le dimensioni di Kona 2024:

Lunghezza : 4 metri e 36 cm

: 4 metri e 36 cm Larghezza : 1 metro e 83 cm

: 1 metro e 83 cm Altezza : 1 metro e 58 cm

: 1 metro e 58 cm Passo: 2 metri e 66 cm

La lunghezza dell’auto è quindi in linea con la categoria ed anche il passo, ovvero la distanza tra i due assi è adatta al tipo di auto. Sorprende l’altezza relativamente bassa per queste vetture ma qui è frutto del design caratterizzato da un tetto spiovente.

Gli interni della nuova Kona 2024 sono stati rivoluzionati rispetto al modello precedente, ora offrono maggiore spazio e comfort per gli occupanti. Non si rinuncia ovviamente alla tecnologia, caratteristica essenziale di queste nuove auto. Kona in questo comparto si presenta davvero ben messa, con una strumentazione totalmente digitale da 12,3 pollici accoppiata ad un sistema di infotainment della stessa dimensione.

I due schermi si integrano formando un grande schermo orizzontale che occupa gran parte del cruscotto. I sedili sono ripiegabili e possono quindi essere abbassati per aumentare la capacità di carico.

LEGGI ANCHE: Si può regolare la frizione dell’auto?

Kona è presente nel listino italiano con 3 motorizzazioni, un 1.0 a benzina da 120 cavalli, un 1.6 ibrido da 141 cavalli e le versioni elettriche con potenze da 135 a 218 cavalli a seconda del tipo di batteria che si sceglie.