Il Salone di Bruxelles è un’importante vetrina per i brand dove mostrare le auto che verranno, la casa coreana Hyundai ha ben pensato di portare in scena due nuovi prodotti che si spera possano arrivare anche in Europa, questi sono Inster ed Initium di cui parleremo di seguito.

Hyundai Inster, debutta la versione Cross

La Inster è la piccola del brand pensata appositamente per la guida in città grazie al passo ridotto ed ad un motore che offre brillantezza nello sprint, d’altronde è uno dei punti di forza delle auto elettiche.

Al salone belga ha mostrato la versione Cross che come suggerisce il nome è pensata per il fuoristrada, i cerchi sono da 17 pollici con un disegno specifico, anche il battistrada degli pneumatici è diverso dalla Inster classica.

I paraurti sono diversi e specifici per questa versione, così come le minigonne. Ha il portapacchi ed una vernice particolare che si ispira al verde, in una tinta opaca che certamente non passa inosservata.

L’autonomia è di 360 km nel ciclo WLTP e la batteria è da 49 kWh con un motore elettrico che sviluppa 115 cavalli.

Initium, il modello che sceglie l’idrogeno

Non solo Inster “speciali” ma anche il concept Initium che sarà presto tramutato in veicolo di serie. L’highlight di questa vettura è la scelta dell’idrogeno come principale comburente.

Quest’auto sostituirà la Nexo e sarà in vendità a metà 2025, con un motore da 203 cavalli di potenza ed un’autonomia la cui stima va oltre ai 650 km.

Il look è sia elegante che robusto ed è molto tecnologica permettendole di diventare un powerbank viaggiante grazie alla tecnologia V2L. Nessun problema per il caricamento dei device che sono sempre più i principali compagni di viaggio di chi vive le automobili.