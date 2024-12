Hyundai Elantra N TCR Edition, la berlina da corsa viene civilizzata per la strada. Sarà assente in Europa.

Hyundai ha abituato il proprio pubblico ed in generale gli appassionati di auto a tirar fuori degli oggetti davvero interessanti e studiati per gli appassionati di guida targati N ovvero la sigla che identifica la divisione sportiva del marchio sudcoreano, ebbene sì lo hanno fatto con l’Elantra la berlina che acquista il know-how del Motorsport con la versione TCR ispirata al mondiale turismo.

Hyundai Elantra N TCR: manifesta “brutte” intenzioni

La Elantra N TCR fa subito intendere che non è una auto come le altre ma anzi, per lei è stato svolto un lavoro certosino per raggiungere un unico obiettivo ovvero la prestazione massima, sia nella guida quotidiana che ovviamente in pista.

L’aspetto che colpisce di più lo sguardo è indubbiamente lo spoiler posteriore in carbonio regolabile. Una chicca propria delle auto da corsa che raramente si vede su esemplari di serie usciti da casa madre dato che è una modifica che gli appassionati fanno se frequentano i circuiti.

Oltre allo spoiler vi sono anche cerchi forgiati N TCR da 19 pollici, in colorazione bianca o nera, che garantiscono la massima resistenza all’uso racing ed un peso ridicolo per contenere le masse non sospese.

Il motore della Elantra resta il 2.0 4 cilindri turbo con un’aggiunta di cavalleria rispetto al modello standard, crescono infatti di 10 unità fermandosi a 286. Una cifra ideale per godere a piene delle capacità dinamiche di quest’auto.

Non uscirà in Europa purtroppo…

Come è risaputo la Elantra non viene venduta nel mercato europeo ma al di fuori di esso, ragion per cui sarà impossibile vederne una sulle nostre strade.

La casa coreana in Europa ha preso la strada elettrica e di conseguenza vedremo solo versioni sportive a zero emissioni che, per quanto sanno far divertire, non possono essere paragonate al piacere unico di una sportiva con motore termico.