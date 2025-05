Un passo avanti nell’elettrificazione

La nuova Audi A6 2025 si presenta sul mercato con una motorizzazione plug-in hybrid che promette di rivoluzionare il concetto di mobilità sostenibile. Con due varianti di potenza, 299 CV e 367 CV, questa berlina combina prestazioni elevate e un’autonomia elettrica che supera i 100 km, rendendola ideale per chi cerca un’auto versatile e rispettosa dell’ambiente. Grazie a un motore 2.0 TFSI abbinato a un’unità elettrica, la A6 offre un’esperienza di guida dinamica e coinvolgente, senza compromettere l’efficienza.

Prestazioni e autonomia

La variante più potente della nuova Audi A6, con 367 CV, accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,3 secondi, mentre la versione da 299 CV impiega 6,0 secondi. Entrambe le varianti sono dotate di trazione integrale quattro ultra, che ottimizza la distribuzione della coppia per una maggiore sicurezza e stabilità. L’autonomia elettrica, secondo il ciclo WLTP, varia da 100 a 106 km a seconda della versione, permettendo di affrontare la maggior parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore a combustione. Inoltre, il nuovo caricatore in corrente alternata da 11 kW consente una ricarica completa in appena 2,5 ore, rendendo la ricarica notturna in garage un’opzione pratica e conveniente.

Design e dotazioni di serie

La nuova Audi A6 2025 non è solo tecnologia avanzata, ma anche un design elegante e raffinato. Disponibile nelle versioni berlina e Avant, l’A6 si distingue per le sue linee sportive e moderne. Gli interni sono caratterizzati da materiali di alta qualità e da un’ampia gamma di dotazioni di serie, tra cui il sistema di navigazione MMI plus, il climatizzatore tri-zona e i fari Full LED. Le varianti più accessoriate offrono anche cerchi da 19 pollici, pinze freno rosse e un assetto sportivo, per un’esperienza di guida ancora più coinvolgente. I prezzi partono da 72.200 euro per la berlina da 299 CV e arrivano a 89.850 euro per la versione Avant da 367 CV, rendendo la nuova A6 un’opzione competitiva nel segmento delle berline premium.