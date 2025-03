Design rinnovato e moderno

La nuova Audi Q5 2025 si presenta con un design esterno completamente rinnovato, che combina eleganza e sportività. Le linee sono state ridisegnate per conferire al SUV un aspetto più moderno e dinamico, mantenendo però il caratteristico family feeling di Audi. La griglia frontale single frame è ora più ampia e aggressiva, mentre le prese d’aria circostanti contribuiscono a un frontale fluido e imponente. Di lato, la Q5 mostra curve ben tornite, mentre il posteriore è caratterizzato da luci sottili e sinuose, realizzate con tecnologia OLED di seconda generazione. Le dimensioni rimangono simili alla generazione precedente, con una lunghezza di 4,72 metri, una larghezza di 1,90 metri e un’altezza di 1,65 metri, offrendo un’ottima abitabilità interna.

Interni all’avanguardia

All’interno, la nuova Audi Q5 2025 è stata completamente rinnovata, con una strumentazione digitale che riunisce un display OLED da 11,9 pollici e un touchscreen da 14,5 pollici. Questa configurazione garantisce un’esperienza utente intuitiva e moderna, con un sistema infotainment basato su Android Automotive, che permette una perfetta integrazione con dispositivi mobili e servizi online. Tuttavia, alcuni dettagli, come la qualità delle plastiche nella parte bassa dell’abitacolo, potrebbero non soddisfare le aspettative di un marchio premium. Il volante e lo sterzo sono stati migliorati per offrire una dinamica di guida superiore, con sospensioni rinforzate che garantiscono comfort anche su fondi dissestati.

Motorizzazioni e prestazioni

La nuova Audi Q5 2025 offre una gamma di motorizzazioni con tecnologia Mild-Hybrid (MHEV) per ottimizzare i consumi e ridurre le emissioni. Le opzioni disponibili includono motori benzina e diesel da 204 CV, con l’arrivo di versioni plug-in hybrid e della potente Audi SQ5 con motore 3.0 a 6 cilindri da 367 CV. Le prestazioni sono notevoli, con una velocità massima di 226 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi per la versione diesel. Inoltre, il cambio automatico a doppia frizione S Tronic a 7 rapporti offre cambi rapidi e fluidi, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

Confronto con la concorrenza

Nel competitivo segmento dei SUV premium, la nuova Audi Q5 2025 si confronta con rivali come la BMW X3, la Mercedes GLC e la Volvo XC60. Ognuno di questi modelli presenta caratteristiche distintive, ma l’Audi si distingue per il suo design moderno e sportivo, oltre a una dotazione di serie più ricca. Mentre la BMW X3 offre un aspetto più aggressivo e la Mercedes GLC punta su linee fluide, la Volvo XC60 si distingue per un design minimalista ed elegante. La Q5, con un prezzo di partenza di 63.250 euro, si posiziona strategicamente tra le sue concorrenti, offrendo un equilibrio tra tecnologia, comfort e prestazioni.