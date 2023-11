Audi Q8 è il suv top level della casa dei quattro anelli un modello che coniuga tutto il know-how del marchio sia a livello di tecnologia che di prestazioni. In questo articolo scopriamo le novità che il modello porta in serbo, il suo prezzo, come sono strutturati gli interni e i motori disponibili per l’acquisto.

Nuova Audi Q8 restyling: interni, motore e novità

Le maggiori novità della nuova Audi Q8 Restyling 2024 sono all’esterno dove il design è cambiato rispetto al MY2023 abbracciando le nuove tecnologie come i fari LED Matrix e loghi nuovi ora più scuri per incattivire la carrozzeria.

Gli interni infatti hanno subito dei ritocchi come l’avvento dei sedili anteriori riscaldabili, la piastra di ricarica wireless per gli smartphone ed a livello di infotainment il sistema MMI si è aggiornato, integrando ora le app di terze parti come ad esempio YouTube, Amazon Music e Spotify.

I sistemi di assistenza alla guida sono migliorati, grazie alla modifica del display dietro al cruscotto che ora ha una risoluzione in Full HD che permette una visione più nitida delle informazioni rispetto al passato.

Audi Q8 Restyling 2024 a livello di motorizzazioni arriverà con 3 motori a listino, 2 a gasolio (45 TDI e 50 TDI) ed un solo propulsore a benzina (55 TSI).

La loro architettura è basata su dei motori V6 3.0 di cilindrata con potenze rispettivamente di 231,286 e 340 cavalli. I valori di coppia sono di 500 Nm per il 45 TDI e il 55 TSI per poi salire a 600 Nm con il 50 TDI.

Il prezzo

La nuova Audi Q8 restyling 2024 arriverà sul mercato italiano ad inizio anno. I prezzi per l’Italia non sono ancora stati comunicati contrariamente al mercato tedesco dove si parte da 86.700€ per il 45 TDI Quattro, salendo a 89.700 per il 50 TDI Quattro e chiudendo con il 55 TSI Quattro che ha un prezzo d’attacco di 89.900€.