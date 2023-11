Il film Barbie con protagonista Margot Robbie nei panni della bambola bionda più famosa del mondo, naturalmente accompagnata dal fidanzato Ken, interpretato da Ryan Gosling è stato uno dei più grandi successi dell’italica estate cinefila 2023. In questo articolo vediamo la macchina che lei utilizzava nel film.

Che macchina ha Barbie nel film?

Barbie il film, ripercorre in pellicola la storia della bambola più famosa al mondo, divenuta icona nell’ambito dei giocattoli per bambine grazie alle numerose versioni prodotte sin dal suo debutto nel 1959.

La sua casa di produzione la Mattel è statunitense ed anche Barbie è nata nel Wisconsin e quindi per mantenere il legame con il suo periodo di nascita e la sua nazione, la regista Greta Gerwig ha deciso per un’auto americana.

Il veicolo di Barbie nel film è infatti una Corvette C1 tutta rosa come ci si aspetterebbe da lei, dato che il colore è legato indissolubilmente a lei a partire dal suo logo.

L’esemplare utilizzato quindi è stato prodotto tra il 1953 ed il 1962 adattandosi perfettamente al periodo in cui è nata la bambola. Siccome il film è stato prodotto nel 2023 si è scelto di mandare un messaggio legato all’ambiente all’interno del film e come non farlo se non con l’auto della protagonista.

Infatti la Corvette C1 di Barbie è un modello totalmente elettrico, quindi Barbie nel film diventa anche un’eroina ambientale oltre che in termini di stile.

Una scelta totalmente in linea con quello che si aspetterebbe di vedere su schermo attualmente anche se analizzando la pellicola e sapendo che il mondo di Barbie è un mondo basato sulla finzione, il dubbio sull’effettiva capacità di muoversi della Corvette viene.

Inoltre l’esemplare del film è dotato di due divanetti posteriori dove si siede Ken, il modello reale essendo sportivo è dotato di soli due posti.

