L’auto aziendale è uno strumento di lavoro utilizzato sempre più da aziende per far muovere i propri dipendenti per svolgere le mansioni lavorative ed anche per utilizzare l’auto negli spostamenti casa-lavoro senza utilizzare la propria, durante la settimana lavorativa. Vediamo in questo articolo chi può guidarne una.

Auto aziendale, chi può guidarla

Se l’auto aziendale è stata assegnata al dipendente con il solo utilizzo strumentale l’unico che la può condurre è il dipendente ed infatti l’aggettivo strumentale ben intende che questa venga usata come strumento di lavoro durante la settimana lavorativa per spostarsi per conto dell’azienda.

Al contrario se il contratto sottoscritto prevede l’utilizzo promiscuo, il dipendente titolare del contratto può far utilizzare l’auto anche ai membri della propria famiglia in caso di necessità.

In questo caso potrebbero insorgere problemi a livello di copertura assicurativa in quanto le polizze auto potrebbero non coprire gli altri membri della famiglia, in caso di incidenti che li coinvolgono, ma al contrario tutelino solo l’intestatario ovvero il dipendente assegnatario dell’auto.

Auto aziendale: può essere guidata da altri dipendenti?

L’auto aziendale per poter essere guidata da altri dipendenti o dal capo stesso dell’azienda deve recare l’intestazione della società.

Solo così infatti l’auto può passare tra i dipendenti ed essere utilizzata anche dal capo in quanto figura sul libretto l’intestazione della società e quindi chiunque è parte di quella società la può utilizzare.

Casi del genere sono visibili al giorno d’oggi nelle flotte aziendali ovvero in aziende che comprano un buon numero di auto e le intestano tutte alla società, così che possano essere utilizzate dai dipendenti.

E’ una scelta che porta vantaggi economici, come ad esempio sgravi a livello fiscale ed anche di comodità in quanto i dipendenti non utilizzano le proprie auto durante le mansioni lavorative.