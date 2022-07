La nuova auto di Fedez: tutto sulla Ferrari S90 Stradale

Con un video pubblicato su Tik Tok Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato l’acquisto di una nuova auto. Le immagini mostrano il rapper mentre percorre le vie di Milano a bordo della sua nuova auto, una Ferrari ibrid plug- in fiammante: una SF90 Stradale, il cui prezzo di listino è da urlo, ben 450 mila euro.

L’ultimo arrivo in casa Ferragnez

I Ferragnez, come amano soprannominarli i tanti follower, mostrano orgogliosi il nuovo acquisto. Questa volta non si tratta di un’abitazione da mille e una notte (la villa con piscina sarà pronta nel 2023) ma un bolide fiammante che andrà ad aggiungersi ad un parco macchine di tutto rispetto: la Ferrari targata più potente di sempre. La Supercar vanta prestazioni uniche: 1000 cv, motore biturbo V8 e tre motori elettrici coordinati da un potente “cervello elettronico”, capace di spingerla ad un velocità massima di 340 km/orari.

La nuova auto di Fedez: la prova su strada

Fedez e la moglie Chiara sono molto attivi sui social, ecco perchè il video della nuova auto ha fatto ben preso il giro del web scatenando i commenti della community. Alla guida della sua Ferrari SF90 Stradale il famoso rapper, con cappellino indossato al contrario d’ordinanza, è apparso sin da subito un po’ emozionato domandandosi, quasi con ironia, se fosse realmente in grado di guidarla evitando “incidenti”.

E nel tragitto percorso per le strade di Milano approfittando di un sopralluogo nella nuova casa, e registrato a favore di follower, anche la moglie Chiara Ferragni non nasconde l’euforia e la voglia di condividere con tutti la sua grande passione per le supercar.

Fedez e la passione per i motori

Fedez, è da sempre un grande appassionato di motori ed anche in passato non ha mancato occasione per mostrare con orgoglio sui canali social, il suo ampio parco macchine: dalla BMW X7 alla Porshe bianca fino ad arrivare alla celebre Lamborghini Huracan che forse, proprio in questi giorni, troverà nella Ferrari hibrid una degna rivale.

Non resta che sapere cosa preferirà Fedez e se avrà intenzione di allargare ulteriormente il suo già ampio garage!