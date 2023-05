BMW sembra aver apprezzato la confusione che si è creata intorno alle foto rubate dei prototipi della Serie 1 recentemente avvistati. Molti osservatori si sono immersi nell’immaginazione che si trattasse logicamente della “LCI”, nome in codice che significa “restyling” alla BMW. Ma non si tratterebbe di nulla di simile.

Ecco come potrebbe essere la nuova BMW Serie 1.

Nuova BMW Serie 1: ecco come potrebbe essere

Dopo la F20, l’ultima generazione a trazione posteriore, e una F40 che ha introdotto la piattaforma UKL1/2 della Mini e della X1 a trazione anteriore, BMW sarebbe quindi già in procinto di lanciare una quarta generazione. Appena cinque anni dopo la presentazione della Serie 1 F40 all’ultimo Salone di Ginevra. Strategia curiosa, se dovesse essere verificata!

Come sappiamo, BMW ha recentemente lanciato diversi sviluppi delle sue tecnologie di bordo. Il BMW iDrive 9 (basato su Android e disponibile sulla Serie 2 Active Tourer e sulla X1 nel 2023) ha rapidamente preso il posto della versione 8.5, a sua volta continuazione dell’iDrive 8.0 inaugurato sulle BMW con schermo curvo. Tre versioni principali in un breve lasso di tempo, e ovviamente la necessità di rifondere la Serie 1 per evitare che diventi la piccola auto “vecchia” del catalogo nel breve periodo. Almeno a bordo.

È qui che dovremmo vedere i maggiori cambiamenti, con un abitacolo che molto probabilmente deriverà dall’ultima X1 e dalla futura X2, che sarà presentata nel 2023. La Serie 1 e il suo iDrive 9.0 segnerebbero quindi un grande cambiamento con l’abbandono del volante e l’arrivo del tutto touch!

Una BMW i1 in programma?

Dal punto di vista meccanico, è difficile capire come BMW avrebbe potuto trasformare questa Serie 1 F40 lanciata nel 2019. La piattaforma UKL delle trazioni del gruppo (Mini, Mini Countryman, BMW X1, X2, Serie 2 Active Tourer, Serie 2 Gran Coupé) sarebbe quindi logicamente occupata da motori diesel e benzina. Una Serie 1 elettrica sembra più incerta, anche se la iX1 e la iX2 dimostrano che l’elettrificazione totale è possibile! Tuttavia, se il gruppo BMW ha in preparazione una vettura elettrica compatta con la nuova Mini, si tratterà di una rigorosa tre porte, prodotta in Cina.

Quindi, un grande restyling o una vera e propria nuova generazione? La risposta tra qualche mese. La BMW Serie 1 F70 dovrebbe logicamente essere presentata al pubblico al Salone di Monaco. Comunque vada, sarà l’ultimo sussulto della Serie 1 100% termica.

LEGGI ANCHE: