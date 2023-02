Le BMW X5 e X6 si preparano per un restyling molto interessante. La quarta generazione della BMW X5 (codice interno G05) è stata lanciata nel 2018. Ora sta raggiungendo la metà della sua carriera e sta logicamente attraversando un processo di restyling.

La BMW X5 Mk4 fase 2 sarà lanciata nell’aprile 2023. Un’operazione estetica che avviene quasi in contemporanea con quella della rivale Mercedes-Benz GLE.

BMW X5 e X6 restyling: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Logicamente, il SUV familiare adotta un nuovo volto con un paraurti sfaccettato nello spirito del suo fratello minore, la BMW X1, che è stata rinnovata nel giugno 2022. Al livello superiore, i fari sono stati assottigliati di 35 millimetri, il che può essere un dettaglio per voi, ma per la X5 del 2023 significa molto.

All’interno dei fari, la firma luminosa è cambiata in profondità con le luci diurne ora a forma di freccia. Un motivo che si rivela ideale per gli indicatori di direzione, che lo sfruttano al meglio. Nella parte posteriore, la struttura dei fari è cambiata, con una forma a L simmetrica in senso orizzontale.

Come il fratello maggiore elettrico, la BMW iX, la BMW X5 restyling adotta una plancia con un doppio schermo (12,3 pollici dietro il volante e 14,9 pollici nella parte superiore della console centrale) giustapposto su una lastra curva.

Fa la sua comparsa anche la nuova interfaccia iDrive. In dettaglio, le bocchette di ventilazione sono state ridisegnate con un ingombro ridotto e le impiallacciature in legno migliorano l’aspetto generale.

Più potenza per l’ibrido plug-in

Il restyling della BMW X5 è anche un’opportunità per la versione PHEV di diventare più potente. La BMW X5 xDrive45e da 394 CV è stata sostituita dalla BMW X5 xDrive50e da 490 CV. Il valore della coppia aumenta da 600 a 700 Nm. In dettaglio, il motore a benzina a sei cilindri in linea da 3,0 litri produce 313 CV (in precedenza 286 CV) e il motore elettrico sviluppa 197 CV (in precedenza 113 CV). Inoltre, una nuova batteria consente di immagazzinare il 25% di energia in più, aumentando l’autonomia in modalità 100% elettrica da 94 a 110 chilometri.

Dal canto suo, anche la terza generazione della BMW X6 (codice interno G06) subisce un restyling e adotta gli stessi fari a forma di freccia della X5. Tuttavia, conserva la bocca ottagonale sul paraurti. Quest’ultimo è stato ingrandito e conferisce all’intera vettura un aspetto più aggressivo.

Più potenza anche per il diesel

Sotto il cofano, il motore diesel 30d a sei cilindri è passato da 265 a 298 CV. La gamma della BMW X5 restyling sarà basata sulla versione diesel 30d e sull’ibrido plug-in 50e sul mercato francese. Per la BMW X6 restyling, la gamma si baserà anche sulla versione diesel 30d e su un V8 a benzina ribattezzato M60i (in precedenza M50i) che mantiene una potenza di 530 CV.

Indipendentemente dalla scelta del motore, il cambio automatico a otto rapporti e il sistema di trazione integrale xDrive sono di serie sulle X5 e X6 restyling. Le BMW X5 M e X6 M saranno sottoposte a lifting in un secondo momento.

