Nuova GR MR2: motore 2.0 turbo a centro, brevetti e visione di Akio Toyoda

La tradizione delle coupé a motore centrale potrebbe tornare nel listino Toyota con una proposta firmata Gazoo Racing. Diverse informazioni tecniche e registrazioni di denominazioni suggeriscono che la nuova MR2 – probabilmente denominata GR MR2 o GR MR-S – è in sviluppo avanzato, con un progetto meccanico che privilegia la dinamica di guida rispetto a una conversione esclusiva all’elettrico.

Parallelamente allo sviluppo della sportiva, l’azienda giapponese sperimenta soluzioni per rendere più realistico il comportamento delle vetture elettriche, brevettando meccaniche che simulano frizione e cambio manuale. In aggiunta, il presidente dell’azienda ha espresso preoccupazioni personali sul progressivo abbandono dei motori termici, ribadendo l’interesse dell’azienda nel mantenerli e nel migliorarne l’impatto ambientale.

Sviluppo del motore e caratteristiche principali della GR MR2

Il fulcro tecnico del progetto è un motore quattro cilindri turbo 2.0 progettato per essere montato in configurazioni diverse, inclusa la posizione centrale che storicamente ha contraddistinto la MR2. Questo propulsore è pensato per offrire prestazioni superiori rispetto ai motori aspirati attuali, con l’obiettivo di rispettare le normative sulle emissioni previste per il futuro, compresa la conformità con gli standard Euro 7. Non viene esclusa la possibilità di versioni elettrificate o ibride in futuro, ma l’orientamento iniziale privilegia un’esperienza tradizionale di guida.

Distribuzione dei pesi e massa target

La scelta della disposizione centrale risponde a esigenze dinamiche molto pratiche: posizionando il propulsore dietro l’abitacolo si può ottenere una distribuzione dei pesi prossima al 50:50, fondamentale per migliorare agilità e stabilità in curva. Gli ingegneri puntano a mantenere la massa totale tra i 1.200 e i 1.300 chilogrammiun valore contenuto che faciliterebbe un comportamento vivace e un elevato livello di coinvolgimento per il conducente, in controtendenza rispetto all’aumento dei pesi osservato nel mercato.

Marchi registrati, prototipi e attese di mercato

La registrazione delle denominazioni GR MR2 e GR MR-S presso uffici brevetti internazionali è un indizio concreto dell’interesse aziendale verso la rinascita del modello. A queste registrazioni si aggiungono segnalazioni di prototipi impegnati in sessioni di collaudo su pista, elemento che suggerisce come la fase di sviluppo sia ben avviata e non solo esplorativa. Le previsioni più ottimistiche stimano un possibile debutto commerciale intorno alla fine del 2028, accompagnato da concept che anticiperanno linee e soluzioni tecniche.

Design e filosofia degli interni

I rendering e i bozzetti che circolano immaginano una vettura con proporzioni da vera sportiva a motore centrale: fari sottili a LEDprese d’aria ampie e un cofano corto. L’abitacolo dovrebbe mantenere un’impronta orientata al guidatorecon una strumentazione digitale focalizzata sulle informazioni di guida e numerosi comandi fisici per preservare il contatto diretto con la vettura, scelta coerente con la filosofia di Gazoo Racing.

Contesto più ampio: strategie motoristiche e innovazioni Toyota

La discussione sul futuro dei motori ha un doppio fronte nell’azienda: da un lato l’impegno su soluzioni elettriche e ibride, dall’altro la volontà di prolungare la vita utile dei motori termici rendendoli compatibili con combustibili a basso contenuto di carbonio e sperimentando tecnologie alternative come la combustione con idrogeno. In ambito sportive, il marchio continua a sviluppare nuove architetture termiche e motori ad alte prestazioni, incluso un V8 per vetture ibride di vertice.

Brevetto per trasmissione virtuale nelle elettriche

In parallelo ai motori tradizionali, si lavora anche a sistemi che aumentino il realismo delle auto elettriche: un brevetto descrive una trasmissione virtuale che simula frizione e leva del cambio, fino alla possibilità di interrompere l’erogazione di coppia in caso di scorretta gestione della marcia, riproducendo sensazioni tipiche delle vetture a combustione. Il sistema è concepito per adattare il livello di assistenza all’esperienza del conducente, offrendo funzioni come il supporto alla partenza in salita per i meno esperti e la possibilità di launch control per chi cerca prestazioni più decise.

Nel complesso, la strategia appare duplice: continuare a innovare nel campo elettrico per offrire esperienze coinvolgenti anche senza motore termico, mentre si preserva e si rinnova la tecnologia delle propulsioni tradizionali dove il contesto di mercato e infrastrutturale lo richiede. La possibile GR MR2 si colloca esattamente in questo equilibrio, proponendo un ritorno alla dinamica pura con soluzioni tecniche contemporanee.