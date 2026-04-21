Nuova ID. Unyx 09: Volkswagen rilancia in Cina con una berlina elettrica

Il panorama dell’auto elettrica in Cina sta cambiando rapidamente e Volkswagen prova a rispondere con una strategia locale che mescola design distintivo e competenze tecnologiche locali. A guidare questo riassetto è Andreas Mindt, Head of Volkswagen Group Design, che ha condiviso un teaser della nuova ID. Unyx 09. Il messaggio è chiaro: oltre ai SUV, il marchio mostra interesse per silhouette più filanti e per soluzioni che parlano a un pubblico giovane e urbano.

Questa operazione non è soltanto estetica: dietro c’è la volontà di adattare prodotti e piattaforme al ritmo delle metropoli cinesi, dove la concorrenza locale impone cicli di innovazione molto rapidi. La famiglia ID. Unyx, pensata esclusivamente per la Cina, è costruita sul tema della localizzazione strategica, con produzione a Hefei e collaborazioni tecnologiche che includono partner come Xpeng.

ID. Unyx 09: una berlina che rompe gli schemi

Il teaser della ID. Unyx 09 sorprende perché propone una berlina elettrica dal carattere agonale, lontana dalla montagna di SUV che attualmente domina molti stand. La carrozzeria ha linee tese, cofano basso e una grafica che richiama suggestioni sportive senza scadere nell’eccesso. Le prime indicazioni suggeriscono l’adozione dell’architettura a 800 V per la ricarica rapida, una scelta che posiziona il modello come candidato credibile per chi ricerca prestazioni e tempi di rifornimento contenuti.

Design e riferimenti estetici

Le proporzioni dell’auto e alcuni dettagli frontali richiamano vagamente tradizioni sportive europee, mentre il posteriore accentua una presenza da gran turismo. L’approccio estetico della gamma Unyx punta su accenti eleganti, come il logo Volkswagen reinterpretato in versione dorata per sottolineare un tono più premium e orientato al lifestyle. L’effetto complessivo è quello di un modello pensato per emergere negli scenari urbani cinesi senza rinunciare a un linguaggio formale riconoscibile.

La gamma Unyx: Da 01 a 08, fino all’ammiraglia

Il progetto Unyx non nasce ieri: il marchio ha debuttato nel 2026 con la ID. Unyx 01, un SUV‑coupé pensato per un pubblico giovane e con forti richiami lifestyle. Prodotta nello stesso sito di Hefei che ospita anche modelli come la Cupra Tavascan, la Unyx 01 impiega componentistica consolidata del gruppo e offre potenze fino a 210 kW e autonomie dichiarate superiori ai 600 km secondo il ciclo CLTC.

ID. Unyx 08 e la tecnologia Xpeng

La punta più tecnologica della famiglia è la ID. Unyx 08, presentata come ammiraglia lunga circa 5 metri e frutto di una collaborazione con Xpeng. Grazie all’utilizzo della piattaforma Xpeng, la Unyx 08 integra sistemi a 800 V, potenze fino a 370 kW e avanzati livelli di assistenza alla guida, elementi che spostano l’asticella delle prestazioni e della ricarica rapida nel portfolio Volkswagen per il mercato cinese.

Strategia commerciale e ruolo della Cina

Per Volkswagen la gamma ID. Unyx rappresenta un esperimento strutturato di localizzazione: sfruttare know‑how locale sul software e piattaforme prodotte in Cina consente di ridurre tempi di sviluppo e di rispondere più velocemente alle esigenze del mercato. I modelli Unyx vengono distribuiti attraverso una rete dedicata di circa 40 flagship store nelle grandi città come Pechino e Shanghai, dove il marchio punta a dialogare direttamente con una clientela digitale e attenta allo stile.

Nonostante alcune componenti hardware provengano da partner locali, Volkswagen mantiene il controllo su design e qualità, utilizzando la Cina come laboratorio per soluzioni che potrebbero, in futuro, essere adattate ad altri mercati. Al momento la produzione è concentrata a Hefei e i modelli Unyx non sono previsti per l’Europa, anche se rimangono indicativi delle direzioni tecnologiche del gruppo.

Infine, il teaser diffuso da Andreas Mindt e le scelte stilistiche di Unyx mostrano la volontà del gruppo di sperimentare: portare pulsanti classici e display dallo stile rétro accanto a architetture all’avanguardia è il tentativo di coniugare familiarità e innovazione, una mossa che punta a conquistare una clientela esigente e orientata al design.