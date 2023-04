Al Salone dell’Auto di New York, Jeep ha presentato una Wrangler molto trasformata. I miglioramenti sono così numerosi che l’azienda parla di un nuovo modello. E poiché anche il design è stato ritoccato, è lecito parlare di una nuova Wrangler per l’anno 2024.

Siamo d’accordo, però, sul fatto che riconoscerete il modello. Jeep non deve cambiare una ricetta che funziona. Tuttavia, è interessante notare che la divisione non ha aspettato troppo a lungo per apportare modifiche, ora che non è più sola in questa categoria unica, dato che Ford ora offre il Bronco.

Nuova Jeep Wrangler 2024: caratteristiche, design, restyling

Lo stile

La Wrangler cambia pochissimo, dato che la sua immagine è praticamente intoccabile. Tuttavia, Jeep dichiara di aver ridisegnato la griglia. La griglia è caratterizzata da lamelle più sottili, mentre le fessure verticali con texture nera migliorano il raffreddamento e consentono l’installazione del nuovo verricello Warn che verrà montato in fabbrica. Quest’ultimo sarà disponibile per i modelli Rubicon.

Sono disponibili dieci nuovi modelli di ruote (da 17 a 20 pollici), mentre per la disposizione del tetto saranno disponibili più configurazioni che mai. Un nuovo soft top di alta qualità è di serie, mentre sono disponibili numerose altre opzioni per hard top, porte pieghevoli e a scomparsa. In tutto, l’azienda ha promesso decine di possibilità.

Per quanto riguarda la gamma di colori, sempre molto generosa con questo modello, essa comprenderà dieci tonalità.

È interessante notare che l’antenna è ora integrata nel parabrezza.

La meccanica

Sotto il cofano non cambia nulla, ma c’è una sorpresa: il motore V8 da 6,4 litri è tornato sotto il cofano della variante Rubicon 392. Con 470 cavalli di potenza e altrettanti di coppia, diciamo che questo motore muove l’aria.

Per il resto, il V6 Pentastar da 3,6 litri è ancora presente con 285 cavalli e 260 lb-ft di coppia, così come il 4 cilindri turbo da 2,0 litri con 270 cavalli e 295 lb-ft di coppia. Questo motore serve anche la variante PHEV, che questa volta fornisce 375 cavalli e 470 lb-ft di coppia grazie all’ingresso elettrico.

Le versioni 4xe, tra l’altro, sono ancora dotate di una batteria da 17 kWh. L’autonomia dovrebbe rimanere invariata a circa 35 km.

