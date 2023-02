La Jeep Grand Cherokee 2023 è un SUV dalle mille sfaccettature, situato all’incrocio tra machismo ed eleganza. Mentre il modello base della Grand Cherokee continua a offrire un pacchetto di prodotti mainstream, cioè non molto sofisticati, gli allestimenti di fascia media e alta sono ricchi di caratteristiche di lusso e materiali pregiati che ne fanno un chiaro protagonista del mercato.

Nonostante questa mobilità verso l’alto, la Grand Cherokee mantiene la sua capacità di affrontare i percorsi in fuoristrada: è una Jeep, dopotutto.

Sono disponibili due motorizzazioni: un V-6 e un sistema ibrido plug-in chiamato 4xe. La Grand Cherokee è un SUV a due file. Si adatta bene alla vita familiare in periferia come a quella nei boschi, e offre spazio a sufficienza per i passeggeri e il carico all’interno del suo spazioso abitacolo.

Ma se la vostra famiglia comprende più di un paio di bambini, potreste trovare più accomodante la Grand Cherokee L a tre file.

Jeep Grand Cherokee 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Novità del 2023

Dopo il restyling completo del modello 2022, la Grand Cherokee 2023 presenta solo pochi cambiamenti, ma importanti. Per cominciare, il V-8 da 5,7 litri non viene più offerto. Inoltre, il modello Trailhawk, focalizzato sull’off-road, è ora offerto esclusivamente con il propulsore plug-in-hybrid Jeep 4xe.

Gli allestimenti Limited e Overland di fascia media sono ora dotati di serie di un display di infotainment da 10,1 pollici con navigatore. L’impianto stereo Alpine a nove altoparlanti è ora disponibile come opzione indipendente sulla Limited, mentre i modelli Overland e Summit possono essere ordinati con un impianto stereo McIntosh a 19 altoparlanti.

Motore, trasmissione e prestazioni

La Grand può essere alimentata da un V-6 da 3,6 litri da 293 CV o dal propulsore ibrido plug-in 4xe, che consiste in un quattro cilindri in linea da 2,0 litri turbocompresso e in un motore di trazione elettrico che eroga una potenza combinata di 375 cavalli. Il motore ibrido è alimentato da una batteria da 14,0 kWh. La trazione posteriore è di serie con il V-6 di base, ma la trazione integrale è di serie sulle Grand Cherokee con il propulsore ibrido plug-in.

Sono disponibili diversi sistemi di trazione integrale, tra cui un differenziale a slittamento limitato a bloccaggio elettronico. Il modello Trailhawk, con un equipaggiamento off-road più robusto e una maggiore capacità, è dotato di sospensioni pneumatiche regolabili che offrono fino a 11,3 pollici di altezza da terra e di una barra stabilizzatrice disinseribile che consente una maggiore articolazione delle ruote per affrontare i terreni difficili.

Interni, comfort e carico

Un abitacolo completamente modernizzato sostituisce gli interni un po’ datati della Grand Cherokee precedente. Mentre i modelli base Laredo offrono l’essenziale, gli allestimenti più sofisticati Summit e Overland aggiungono lussi come i rivestimenti in pelle trapuntata, le finiture in legno a poro aperto e i display digitali ad alta tecnologia.

La Grand Cherokee è un SUV a due file, ma chi desidera una terza fila può passare alla Grand Cherokee L.

Prezzo della Jeep Grand Cherokee

Prezzi a partire da €82.000.

