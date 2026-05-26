Nuova Lancia Gamma, crossover fastback elettrificato prodotto a Melfi

Con tutti gli occhi puntati sulla Ferrari Luce, Lancia ha tolto il velo alle prime forme della sua novità più significativa degli ultimi anni: la Gamma. Il progetto è stato interamente progettato e sviluppato in Italia e le prime vetture in pre-serie sono già impegnate nei test su strada, un segnale chiaro che il programma è vicino alla fase finale. La casa ha annunciato che la produzione sarà affidata allo stabilimento di Melfi, uno dei siti più avanzati del gruppo Stellantis, e che il debutto commerciale è previsto dopo l’estate con l’apertura degli ordini nei mesi successivi.

Design e piattaforma

La Gamma interpreta il passato del marchio con un linguaggio contemporaneo: una carrozzeria dal taglio elegante che adotta la silhouette da crossover fastback, pensata per coniugare presenza su strada e rendimento aerodinamico. La nuova vettura poggia sulla piattaforma STLA Medium, concepita per veicoli elettrificati di segmento medio e superiore, e si posiziona nella fascia alta dei SUV compatti con dimensioni ufficiali di 4,67 metri di lunghezza, 1,89 metri di larghezza e 1,66 metri di altezza. Questi numeri offrono spazi coerenti con comfort e praticità, mantenendo attenzione all’efficienza.

Silhouette e proporzioni

La linea del tetto, che scende verso la coda, è un elemento caratterizzante: la filosofia progettuale privilegia una visibilità dinamica e una sagoma riconoscibile, capace di enfatizzare l’identità del marchio senza rinunciare alla funzionalità. L’impostazione delle proporzioni è studiata per trasmettere solidità visiva e un certo grado di sportività, mentre i dettagli aerodinamici contribuiscono a ottimizzare i consumi e le percorrenze. In sintesi, la Gamma punta a bilanciare estetica, comfort e risultati tecnici, garantendo una presenza su strada coerente con le aspettative del mercato europeo.

Motorizzazioni e autonomie

L’offerta tecnologica copre una gamma estesa che comprende soluzioni ibride e completamente elettriche. L’entry level è affidato a un sistema ibrido da 145 CV, progettato per garantire consumi ridotti e un’autonomia complessiva superiore ai mille chilometri secondo le stime del costruttore. Per chi preferisce la trazione a batteria, la Gamma sarà disponibile in versioni BEV: la base elettrica eroga 230 CV con un’autonomia dichiarata oltre i 540 chilometri, mentre una variante da 245 CV è proposta con percorrenze annunciate superiori ai 740 chilometri. Al vertice della gamma si colloca una versione integrale AWD da 375 CV con autonomia che può arrivare fino a 675 chilometri.

Configurazioni e prestazioni

La diversificazione delle motorizzazioni serve a coprire esigenze molto diverse: dalla mobilità quotidiana urbana alle percorrenze extraurbane prolungate. L’utilizzo di diverse batterie e tarature powertrain permette di modulare offerte commerciali orientate al bilancio tra potenza e autonomia. La presenza di una versione AWD da 375 CV segnala anche l’intenzione di fornire una proposta con ambizioni dinamiche, mentre le varianti da 230 e 245 CV si focalizzano su efficienza e range, elementi chiave per il mercato europeo attento all’autonomia reale.

Produzione e piano commerciale

Lo stabilimento di Melfi è il cuore produttivo scelto da Lancia per la Gamma e rappresenta una scommessa sull’industria italiana all’interno del gruppo Stellantis. Il sito lucano sarà fondamentale per valorizzare competenze manifatturiere locali e per consolidare il ruolo della fabbrica nella strategia di elettrificazione del gruppo. Nei prossimi mesi ulteriori dettagli tecnici e commerciali saranno diffusi, con appuntamenti previsti durante il Salone di Parigi, mentre l’avvio degli ordini è pianificato dopo l’estate. I test di pre-serie in corso confermano che il programma procede verso la normalizzazione della produzione e l’arrivo sul mercato.

Che cosa cambia per Lancia

La Gamma ha il potenziale per ridefinire l’immagine del marchio, proponendo un mix di eleganza, tecnologia e sostenibilità che può attrarre nuovi clienti e rafforzare la fedeltà dei clienti storici. La scelta di una piattaforma specifica come la STLA Medium, l’ampia offerta di motorizzazioni e la produzione italiana a Melfi sono elementi che sottolineano l’intento di rilanciare il brand con prodotti coerenti con la mobilità elettrificata. Nei prossimi mesi seguiranno approfondimenti e prove su strada che permetteranno di valutare più a fondo la capacità della Gamma di mantenere le promesse tecniche ed emotive annunciate.