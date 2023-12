Nuova Lancia Y 2024, le informazioni svelate finora, in attesa del debutto nei primi mesi del prossimo anno.

Lancia è un marchio dalla profonda e gloriosa storia sia come produttore di auto da strada dal fascino ineguagliabile che come team nel mondo delle competizioni, tuttavia la sua aura è andata ad affievolirsi nel corso degli ultimi decenni e a listino al momento ha un solo modello ovvero la Y che arriva con il suo MY 2024.

Lancia Y 2024: dimensioni e interni

La nuova Lancia Y 2024 avrà dimensioni più grandi rispetto al modello che siamo stati abituati a conoscere nel corso di questi anni, infatti è il primo modello in serie che testimonia il cambiamento della filosofia del brand.

La sua carrozzeria sarà da vettura dotata di 5 porte come il modello attuale ma sarà più orientata ad auto di segmento superiore pur restando nel segmento B dove vi sono le vetture compatte.

E’ difficile stabilire le esatte dimensioni del modello dalle immagini del muletto che trapelano sul web. Maggiori certezze si spera possano arrivare prima dello svelamento al pubblico previsto per febbraio.

Gli interni si ispirano alla Pu+Ra HPE infatti non ci sarà la console centrale classica ma una sorta di tavolo di piccole dimensioni che domina l’area dove normalmente la vediamo.

Ci sono una fila di tasti fisici al di sopra di quest’ultimo ed appare ben visibile lo schermo del sistema d’infotainment che molto probabilmente sarà basato sul software, ormai quasi d’antologia, UConnect.

Il prezzo resta ancora top secret

Il prezzo della nuova Lancia Y 2024 non è ancora stato annunciato, infatti Lancia ha fatto trapelare davvero poche informazioni relative a questo modello.

Non resta quindi che attendere febbraio ’24 per svelare questa nuova generazione di Y e tutti i dettagli che interessano il pubblico di potenziali clienti di quest’auto simbolo per la casa italiana.