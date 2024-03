Lancia Ypsilon HF2025: prezzo e scheda tecnica

La Lancia Ypsilon ha rappresentato il ritorno in grande stile del marchio torinese con un modello che si distingue dalle altre piccole prodotte dal gruppo Stellantis portando in auge richiami stilistici al passato della casa italiana. E’ in arrivo la versione sportiva HF protagonista di questo articolo dove vedremo la scheda tecnica ed il prezzo.

Lancia Ypsilon HF2025: la scheda tecnica

La nuova Lancia Ypsilon HF riporta la sportività nella casa torinese dai tempi della Y elefantino rosso con il motore 1.8 che aveva reso felici i giovani degli anni novanta. Molto è passato ed anche le piccole si sono evolute, infatti questo modello sportivo sarà elettrico.

La potenza sarà di 240 cavalli dato che adotterà il medesimo motore della Abarth 600e. Vi saranno poi modifiche estetiche come paraurti allargati di 5 cm e splitter sia anteriore che posteriore.

La velocità che sarà in grado di raggiungere sarà superiore ai 200 km/h con uno scatto da 0 a 100 in soli 5,8 secondi.

Per l’autonomia le batterie sono le medesime della Y normale la cui autonomia è di 403 km, crediamo che la versione sportiva venga dotata di un valore leggermente più basso per permetterle di sprigionare tutta la potenza disponibile.

Il prezzo

Il prezzo della versione HF non è ancora stato comunicato dalla casa italiana, se però si prende come riferimento il costo della versione normale attualmente in commercio (39.500 euro) è facile intuire un costo maggiore.

Secondo noi è possibile che si avvicini ai 45.000 euro. Un costo importante ma in linea con le piccole sportive elettrificate dato che la Abarth 500e ha un prezzo di quasi 40.000 euro.

Non resta che attendere il prossimo anno per lo svelamento anche se di sicuro arriveranno altri dettagli nel corso del 2024.