La nuova Mercedes Classe E sta già facendo parlare di sé. A meno di due mesi dalla presentazione della nuovissima generazione in versione hatchback, ecco arrivare la versione station wagon. Mercedes non ha aspettato molto, perché la silhouette ha ancora molti fan in Europa, in particolare in Germania.

Nuova Mercedes Classe E Plug-in Hybrid: autonomia, ricarica, caratteristiche

La lunghezza del modello è identica a quella della precedente versione station wagon, con 4,95 metri. Tuttavia, il produttore ha fatto in modo che il look fosse più dinamico, con un lunotto leggermente più inclinato e un terzo finestrino laterale più arretrato. Il risultato è che il modello assume l’aspetto di una tenuta da caccia. Come sulla berlina, i fari formano una fascia che incorpora una firma luminosa che evoca il logo del marchio.

L’elemento più interessante si trova nella parte posteriore, con l’arrivo di un portellone che si apre su un ampio vano di carico. Tuttavia, la versione ibrida ricaricabile è fortemente condizionata dalla presenza della batteria. Mentre i motori ibridi leggeri hanno un volume di 615 litri, i PHEV devono accontentarsi di 460 litri. Si tratta di una cifra insufficiente per un’auto di queste dimensioni. Il sedile a panchina si ripiega in formato 40/20/40.

È un bene che il pavimento sia piatto. Lo spazio per i passeggeri posteriori è leggermente migliorato, grazie a un passo allungato di 22 mm e a una larghezza aumentata di 28 mm.

Interni e motori

Il sedile di guida, identico a quello della berlina, non riserva sorprese. Se si mette mano al portafoglio, si può avere la plancia Superscreen, con uno schermo rivolto verso il passeggero, oltre allo schermo della strumentazione e al grande schermo centrale.

La nuova Classe E Estate sarà lanciata in Francia con una versione ibrida plug-in 300 e. Il motore a benzina 2.0 da 204 CV è abbinato a un motore elettrico da 95 kW. La potenza massima combinata è di 312 CV. Il veicolo è dotato di una batteria molto capiente da 25,4 kWh. Mercedes ha annunciato un’autonomia compresa tra 95 e 113 km, a seconda della versione. Di serie è presente un caricabatterie trifase da 11 kW. Come optional sarà offerto un caricatore rapido a corrente continua da 55 kW, per una ricarica completa in 30 minuti. Seguiranno altri PHEV a benzina e diesel.

Questo modello, in quanto auto di proprietà, mette in risalto le sue capacità di traino. La versione PHEV ha una capacità di traino frenata e non frenata rispettivamente di 2.100 e 750 kg. Il carico di appoggio di 84 kg è adatto al trasporto di una bicicletta elettrica. Il sistema multimediale MBUX include una modalità rimorchio, che adatta i limiti di velocità, e un assistente alle manovre del rimorchio.

