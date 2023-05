La nuova Mercedes Classe A 2023 sostituirà l’attuale versione: non si tratta però di un restyling completo, ma più che altro, di un facelift a carrozzeria e interni per modernizzare linee e dotazioni. Si consolidano in gamma le motorizzazioni ibride con le due versioni Mild e Plug-In Hybrid, rispettivamente, A200 (che vedete nella video prova) e A250 e.



Il listino rimane molto alto con un prezzo per il modello, aggiungendo qualche optional, che supera facilmente i 45.000 euro e che si propone ora più che mai a fasce business della clientela. Le dimensioni rimangono praticamente uguali rispetto alla versione uscente dal listino, mantenendo le tipiche proporzioni di Classe A anche per la carrozzeria Sedan. La guida si riconferma al top del suo segmento, pochissime le modifiche dinamiche, anche per le power-unit pepate AMG.

Mercedes Classe A 2023: design rinnovato

La carrozzeria di nuova Classe A 2023 riparte dal frontale: il cofano “Shark Nose” di serie la rende davvero sportiva e ingloba la griglia del radiatore con il cielo stellato Mercedes. Fari a LED più sottili e taglienti, sia davanti che dietro, per una firma ottica classica che mantiene le proporzioni del segmento B. L’estrattore, nella nostra versione A200 Hybrid, chiude completamente la vista degli scarichi con cromature simili a quelle che ritroviamo nei modelli elettrici Premium.



Gli specchietti a contrasto, le nuove colorazioni solide/metallizzate e il tetto panoramico scorrevole sono dettagli che impreziosiscono e non poco il primo impatto con il modello: ovviamente sono tutti optional da pagare a parte.

Mercedes Classe A 2023: dimensioni

La nuova Mercedes Classe A 2023 è lunga 4,42 metri, con una larghezza di 180 cm e un’altezza complessiva, nelle versioni standard, di 1,46 metri. È compatta, ma non piccola, con una guidabilità anche nel traffico sempre fluida e senza troppe rinunce in termini di spazio nell’abitacolo.

Interni e tecnologia

Ci sono due difetti nella nuova Classe A 2023 che saltano subito all’occhio anche ai clienti meno esperti. Il primo, che si palesa entrando in auto, è la perdita del paddle centrale con l’aggiunta al suo posto di uno svuota-tasche inutilizzabile a causa della profondità ridotta. Abbiamo poi la telecamera posteriore, ora di serie, che però è davvero rumorosa. Così rumorosa che quando si attiva nel traffico, se per esempio il veicolo dietro di noi si avvicina troppo, fa un “clock” molto presente anche nell’abitacolo che ci mette subito in allarme.



Tutto il resto però è praticamente perfetto. Dalle finiture al nuovo volante multi-funzione con controlli a sfioramento ogni dettaglio è pensato e studiato per il migliore comfort possibile di guidatore e passeggeri. Si sta comodi anche in 4, ma in due più bagagli, si viaggia come su una Gran Turismo. Il bagagliaio di nuova Mercedes Classe A 2023 ha una capienza di 370 litri ben sfruttabili.

Infotainment MBUX Classe A 2023

Due schermi da 10,25”, uno touch centrale e il secondo dietro al volante, presiedono il cockpit digitale di nuova Classe A. Infinite possibilità di personalizzazione con l’aggiunta di Android Auto ed Apple CarPlay anche senza l’utilizzo del cavo. Il sistema “Hey Mercedes” ci è sembrato più intelligente di prima, con ricerche online e operazioni sull’auto molto più veloci e intuitive. Questa volta troveremo anche il sensore di impronte digitali configurabile direttamente dall’App nativa e gratuita My Mercedes.

Classe A 2023: prova su strada

Nella nostra prova, di Classe A 2023 con motorizzazione 200, ibrida/benzina; non abbiamo verificato grandi differenze con la precedente versione. La guida di questo modello rimane ancora una volta al vertice della sua categoria con uno spiccato senso di sportività anche se sotto al cofano batte il piccolo 4 cilindri da 1,3 litri. 163 cavalli di potenza coadiuvati dall’impianto a 48 Volt; non abbiamo in questo caso maggiore spinta come nella versione (stesso termico) con la batteria ricaricabile, ma migliore efficienza sia in marcia che all’accensione.



Abbiamo notato vibrazioni ridotte all’avvio, anche con il sistema Start & Stop, e numerosi Chilometri percorsi a motore spento se stiamo frenando con l’intenzione di fermarci o se procediamo a velocità costante. Ne beneficiano molto i consumi, soprattutto nei percorsi urbani ed extraurbani, con una media senza risparmiarci di 7/7,5 litri per 100 km. In Economy Run abbiamo avuto risultati sorprendenti anche con il Mild Hybrid, ma a causa della spinta notevole dell’allestimento, risulta davvero difficile usare il “piede leggero”, soprattutto in autostrada.

Classe A 2023 AMG: la fine del termico?

Anche per il restyling 2023 Classe A introduce in listino gli allestimenti pepati AMG come l’anno scorso. A35 e A45 S mantengono il nome, ma il primo, non è più solo termico. Si aggiunge infatti il sistema a 48 Volt provato nella nostra recensione. Ovviamente è fatto per aggiornare la motorizzazione, ma per puristi e appassionati, si tratta di un attacco a due modelli iconici per il segmento delle Hot-Hatchback.



Si aggiorna il radiatore per una dissipazione migliore del calore, per il resto, dinamica di guida e prestazioni sono praticamente illese. Bisognerà capire se il mitico 4 cilindri da 421 cavalli di A45 S potrà rimanere in produzione ancora a lungo. Le limitazioni Europee, infatti, hanno già colpito altri modelli AMG come prima tra tutti, la C63 S che ha perso il V8.