Un design innovativo e accattivante

La nuova Mini Aceman rappresenta un passo avanti significativo nel rinnovamento della gamma Mini. Con una lunghezza di 407 centimetri, questa vettura si posiziona strategicamente tra le Mini a tre e cinque porte e la Countryman, offrendo un equilibrio perfetto tra compattezza e spazio interno. Il design esterno è caratterizzato da forme squadrate e dettagli distintivi, come i fari squadrati che, sebbene meno iconici rispetto ai tradizionali fari tondi, conferiscono un aspetto moderno e audace. La parte inferiore della vettura è protetta da un guscio in plastica nera, che non solo aggiunge un tocco di robustezza, ma migliora anche la funzionalità del veicolo.

Interni minimalisti e funzionali

All’interno, la Mini Aceman continua a sorprendere con un design minimalista e funzionale. La plancia è dominata da un display OLED tondo da 24 centimetri, che si integra perfettamente con i materiali riciclati utilizzati per gli interni. La disposizione delle bocchette di ventilazione e dei comandi è studiata per mantenere un aspetto pulito e ordinato, mentre la possibilità di ricarica wireless per smartphone di grandi dimensioni aggiunge un tocco di modernità. Nonostante le dimensioni compatte, l’abitacolo offre un buon spazio per quattro adulti, anche se la parte posteriore potrebbe risultare un po’ angusta per i passeggeri più alti.

Prestazioni elettriche e autonomia

La Mini Aceman è disponibile esclusivamente in versione elettrica, con diverse opzioni di motore che offrono prestazioni elevate. La versione Aceman E, con 184 CV, raggiunge una velocità massima di 160 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi. Per chi cerca qualcosa di più potente, la versione JCW offre 258 CV e una velocità massima di 200 km/h, con un’accelerazione impressionante di 6,4 secondi. La batteria da 42,5 kWh della Aceman E garantisce un’autonomia di 310 km, mentre le versioni SE e JCW, con batterie più grandi, offrono autonomie rispettivamente di 406 e 355 km. La ricarica è rapida e conveniente, consentendo di passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti presso le colonnine veloci.

Un’auto per il futuro

La Mini Aceman non è solo un’auto elettrica; è un simbolo di un futuro sostenibile e innovativo. Con un prezzo di partenza di 32.150 euro, rappresenta un’opzione interessante per chi desidera passare a un veicolo elettrico senza compromettere lo stile e le prestazioni. Gli allestimenti disponibili offrono diverse possibilità di personalizzazione, rendendo ogni Aceman unica. Con la crescente attenzione verso la mobilità sostenibile, la Mini Aceman si propone come una scelta ideale per chi cerca un’auto che unisca design, tecnologia e rispetto per l’ambiente.