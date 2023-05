Mini svela le caratteristiche della sua nuova Cooper elettrica, questa volta in due versioni. La Mini Cooper SE può avere grandi difetti come un comfort molto “fermo” e un’autonomia irrisoria non appena si esce dalla città, ma ha venduto molto bene. È stata addirittura la Mini più venduta.

Ma per il costruttore britannico è arrivato il momento di voltare pagina rispetto a un modello che deve i suoi organi alla BMW i3. Questa volta, la nuova Mini sarà molto specifica e avrà addirittura diversi livelli di batterie e autonomie. Che diventeranno finalmente soddisfacenti per un uso più versatile.

Nuova Mini elettrica: caratteristiche, design, batteria

La nuova generazione di Mini elettriche sarà prodotta in Cina (in un accordo con il costruttore cinese Great Wall Motors, che la sta lanciando in Europa) e avrà due pacchi batterie molto diversi. La Mini Cooper E con 184 CV e una batteria da 40,7 kWh. Una versione che in definitiva si avvicina all’attuale Cooper SE, già con 184 CV ma con una “batteria” più piccola di soli 32,6 kWh. La seconda Cooper SE spingerà quindi le cifre un po’ più in là.

Il motore da 217 CV è abbinato a una batteria da 54,2 kWh. A differenza della precedente Mini Cooper SE, che non era un’auto strettamente elettrica fin dall’inizio, questa nuova generazione lo è davvero.

