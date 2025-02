Mitsubishi Outlander Sport 2025 - probabilmente la vedremo sul mercato europeo, nel frattempo ha debuttato in Sudafrica.

Mitsubishi Outlander è un modello importante della casa giapponese che sin da quando è arrivato nel nostro continente ha permesso al marchio di ottenere numeri di vendita importanti infatti capitava spesso di incrociarne qualcuno su strada. Si trattava di un suv dalle forme uniche che di sicuro era capace di catturare lo sguardo. Ora potrebbe tornare in una nuova veste.

Mitsubishi Outlander Sport 2025: per ora solo in Sudafrica

Mitsubishi ha svelato le foto della nuova Outlander Sport 2025 che al momento è disponibile per la vendita solamente nel mercato sudafricano. Esteticamente ha totalmente un nuovo look caratterizzato da fari anteriori a T, stilema che viene ripreso anche al posteriore e per avere una fiancata muscolosa che fa percepire la sportività dell’auto.

Internamente è un tripudio di plastica lucida ed in generale l’auto è costruita in maniera solida, quasi a voler mostrare che l’auto è stata pensata per durare, contrariamente alle auto di questi tempi che hanno una “data di scadenza” quasi certa.

A livello di infotainment vi è uno schermo posto dietro al volante che ha al proprio interno la strumentazione digitale, il vero sistema è al centro e su questo modello ha una dimensione di 12,3 pollici, contro gli 8 delle versioni meno pregiate.

Ha tanto per farsi apprezzare in Europa anche se il motore è solo uno

Attualmente non è chiaro se possa arrivare in Europa, la foto teaser svela due auto coperte delle 5 che compongono la gamma, chissà che tra quelle due non vi sia l’Outlander Sport.

Dal punto di vista motoristico la grande delusione, infatti al momento è in vendita con il solo motore 1.5 4 cilindri da 105 cavalli e 141 Nm di coppia in abbinamento ad un cambio automatico CVT.

La trazione è solamente sull’asse anteriore ma ciò non toglie che è in grado di togliersi delle grandi soddisfazioni nella guida fuoristrada.

I prezzi in Sudafrica partono da 429.990 rand, circa 22.000 euro al cambio attuale.