Land Rover presenta la nuova versione sportiva della Range Rover Sport. Gli appassionati del buon vecchio motore otto cilindri a compressione rotativa da cinque litri di Jaguar Land Rover hanno dovuto piangere la sua scomparsa. Almeno nella gamma Range Rover (il Defender ne ha ancora diritto), che lo abbandona per un motore 100% bavarese, il 4.4 biturbo V8 di BMW. Questo motore si trova ora sotto il cofano della nuovissima Range Rover Sport SV, degna discendente della SVR, che perde una lettera per l’occasione, ma non il carattere.

Questo imponente modello familiare a due volumi è in grado di spedire i suoi occupanti in un’altra dimensione con un propulsore che equipaggia anche la BMW X6 M, la rivale diretta della “Range” SV. Ma il paragone finisce qui, perché il modello britannico è ricco di equipaggiamenti di altissima gamma, persino di nicchia.

Nuova Range Rover Sport SV: 2,5 tonnellate su ruote in carbonio

La nuova Range Rover SV sviluppa 635 CV e 750 Nm di coppia. Questi valori sono notevolmente superiori a quelli del V8 “AJ” della precedente Range Rover SVR, ma senza il carattere e il sibilo del compressore. La magia dei moderni motori sovralimentati fa sì che questa Range SV consumi il 15% in meno di carburante rispetto al suo predecessore, pur essendo più potente (grazie alla microibridazione). Un dato aneddotico a questo livello di ingordigia per l’oro nero, ma è divertente da notare.

Il piccolo “plus” di questa generazione è l’introduzione di cerchi in carbonio da 23 pollici e freni carboceramici, che alleggeriscono il peso non sospeso di oltre 70 kg. Si tratta ovviamente di optional molto costosi (il cofano in carbonio è di serie) e i cerchi in carbonio non sono da prendere alla leggera, perché il carbonio si usura nel tempo e l’invecchiamento del materiale composito deve essere monitorato.

76 kg di massa rotante in meno sono ovviamente molto importanti, anche se non faranno molta differenza sulla bilancia: la Range Rover Sport SV supera comunque i 2.500 kg a vuoto.

Per il resto, la Range Rover Sport SV è una combinazione di sistemi di controllo del peso e della maneggevolezza: sospensioni pneumatiche e pilotate con barre antirollio sostituite da un’interconnessione idraulica degli ammortizzatori (anteriore/posteriore e sinistro/destro come la McLaren), differenziale posteriore pilotato e ruote posteriori sterzanti. Questo spiega anche la difficoltà della Range Rover a perdere peso nonostante l’uso di metalli più leggeri nella sua struttura.

LEGGI ANCHE: