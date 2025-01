Le nuove normative sul tasso alcolemico

Con l’arrivo del nuovo anno, il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha confermato che la soglia massima di alcol nel sangue rimane fissata a 0,5 grammi per litro. Questo significa che, sebbene sia possibile consumare due bicchieri di vino, è fondamentale farlo con prudenza. Superare questo limite può comportare sanzioni severe, che vanno da multe fino a 2.170 euro e sospensione della patente per sei mesi, fino a punizioni più gravi per chi supera 1,5 grammi per litro, con multe che possono arrivare a 6.000 euro e arresto fino a sei mesi. Inoltre, per i recidivi è previsto l’obbligo di installare un alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo se si rileva alcol nel respiro.

Controlli più severi per la guida sotto effetto di sostanze

Le nuove regole non si limitano all’alcol. Infatti, sono state introdotte misure più rigide per chi guida sotto l’effetto di droghe. In caso di sospetto, l’Autorità di strada può fermare immediatamente il conducente e sospendere la licenza in attesa di ulteriori accertamenti in centri medici specializzati. Le sanzioni per chi viene trovato positivo a sostanze stupefacenti sono severe e possono includere la sospensione della patente e multe elevate.

Penalità per comportamenti pericolosi alla guida

Le nuove normative prevedono anche pene più severe per comportamenti pericolosi come l’uso del cellulare mentre si guida. Gli automobilisti sorpresi a utilizzare il telefono possono ricevere multe che variano da 250 a 1.000 euro e perdere fino a 5 punti sulla patente. In situazioni di particolare pericolo, come in incroci o zone ad alto traffico, la patente può essere sospesa da 15 a 60 giorni. Anche il superamento dei limiti di velocità comporta sanzioni severe, che possono arrivare fino a 3.382 euro per chi supera il limite di oltre 60 km/h.

Regole per i monopattini e sosta dei disabili

Un’altra novità riguarda i monopattini elettrici, che non potranno più circolare al di fuori delle aree urbane e sono vietati su piste ciclabili e isole pedonali. Inoltre, è stato introdotto l’obbligo di indossare il casco, avere un’assicurazione e una targa. Anche le sanzioni per la sosta abusiva nei posti riservati ai disabili sono aumentate, con un incremento medio delle multe del 20% rispetto al passato. Queste misure mirano a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.