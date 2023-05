Il futuro di Kawasaki comprende ben 16 nuovi modelli. Durante i saloni di Colonia e Milano, Kawasaki ha mantenuto un certo riserbo sul suo model year 2023, accontentandosi di applicare nuove livree ai modelli esistenti e di aggiungere alcune novità, in particolare per quanto riguarda l’elettronica.

In arrivo 16 nuovi modelli Kawasaki: prime caratteristiche

La casa di Akashi ha fornito alcune informazioni sulle sue future moto elettriche, ibride e a idrogeno, e ha ufficializzato una ZX-4R con motore a 4 cilindri durante l’inverno, ma per il momento siamo ancora a un anno di distanza da qualcosa di concreto.

Ma sarebbe sbagliato pensare che il marchio non abbia nulla in programma. Tra le indiscrezioni provenienti dal Giappone, la presentazione di una Eliminator 400 e i documenti di omologazione trapelati negli Stati Uniti, sappiamo che molti altri progetti sono in corso.

Infatti, la filiale americana di Kawasaki ha programmato un’importante presentazione per gli appassionati all’inizio di giugno. Non si tratta solo di uno o due modelli, ma di ben 16 macchine! Va detto che il marchio intende coprire tutti i suoi settori di attività con moto da strada, moto da cross, quad e SSV.

Pur rimanendo piuttosto misteriosa sul contenuto di questa presentazione, Kawasaki USA sta iniziando a rilasciare qualche indizio sui social network. Oltre alla versione americana della nuova Eliminator, che in questo caso dovrebbe essere una 450, sembra che si parlerà di un’evoluzione della Ninja ZX-6R (ancora venduta negli Stati Uniti).

Tra tre settimane, terremo d’occhio tutti gli annunci, compresi quelli relativi ai modelli che non saranno importati in Europa, in particolare per motivi di normativa.

