Il World Motor Sport Council introduce regole innovative per ridurre i costi e attrarre nuovi costruttori.

Introduzione ai nuovi regolamenti WRC 2027

Il World Motor Sport Council, durante la sua recente riunione in Ruanda, ha presentato i nuovi regolamenti tecnici che il World Rally Championship (WRC) adotterà a partire dal 2027. Questi cambiamenti, previsti per un ciclo di dieci anni, mirano a rivoluzionare il panorama del rally, rendendolo più accessibile e sostenibile per i costruttori e i team. La riduzione dei costi è al centro di queste nuove norme, con l’obiettivo di attrarre nuovi marchi e modelli, anche da settori diversi.

Riduzione dei costi: un passo fondamentale

Uno dei punti salienti dei nuovi regolamenti è il tetto di costo massimo fissato a 350.000 euro per vettura, una diminuzione significativa rispetto ai costi attuali, che si aggirano intorno ai 700.000 euro. Questo cambiamento è stato accolto con entusiasmo dai principali costruttori, tra cui Hyundai, che ha recentemente conquistato il titolo Piloti con Thierry Neuville. Il team principal, Cyril Abiteboul, ha evidenziato l’importanza di avere una visione a lungo termine per il campionato, sottolineando come la riduzione dei costi sia cruciale per stabilizzare e sviluppare la base di produttori nel settore.

Maggiore accessibilità per i nuovi costruttori

Il team britannico M-Sport, che prepara le Ford Puma, ha espresso ottimismo riguardo ai nuovi regolamenti, ritenendo che possano incentivare l’ingresso di nuovi costruttori nel WRC. L’amministratore delegato Malcolm Wilson ha affermato che l’obiettivo è aumentare il numero di team e piloti, rendendo il campionato più competitivo e interessante. La possibilità di dare spazio a giovani talenti è vista come essenziale per il futuro dello sport, e i nuovi regolamenti potrebbero rappresentare un’opportunità per attrarre nuovi iscritti.

Il ruolo di Toyota e le sfide future

Toyota, vincitrice del titolo Costruttori nel 2024, ha partecipato attivamente alla stesura dei nuovi regolamenti, ma ha anche sottolineato la necessità di ottimizzare alcuni dettagli. Il team principal Jari-Matti Latvala ha dichiarato che, sebbene i principi fondamentali siano ben formulati, ci sono ancora aspetti da migliorare. Questo è un segnale che, nonostante i progressi, il lavoro di perfezionamento è continuo e necessario per garantire un futuro prospero al WRC.

Conclusioni e prospettive future

In sintesi, i nuovi regolamenti WRC 2027 rappresentano un cambiamento significativo per il mondo del rally, con l’obiettivo di ridurre i costi e aumentare l’accessibilità per nuovi costruttori. Le reazioni positive da parte di Hyundai, M-Sport e Toyota indicano un consenso generale sull’importanza di queste modifiche. Con l’implementazione di queste nuove norme, il WRC si prepara a un futuro più dinamico e inclusivo, dove la competizione e l’innovazione possono prosperare.