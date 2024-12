Introduzione ai nuovi regolamenti WRC

Il World Motor Sport Council ha recentemente approvato un insieme di regolamenti innovativi per il World Rally Championship (WRC), noti come WRC27, che entreranno in vigore nel 2027. Questi regolamenti rappresentano un passo significativo verso un futuro più sostenibile e accessibile per il rally, con l’obiettivo di attrarre un numero maggiore di partecipanti e costruttori. La decisione di eliminare la parte ibrida dai motori delle attuali Rally1 a partire dal 2025 segna l’inizio di una nuova era per il WRC.

Obiettivi principali dei nuovi regolamenti

I nuovi regolamenti si concentrano su quattro pilastri fondamentali: riduzione dei costi, sostenibilità, diversificazione dei veicoli e miglioramento della sicurezza. La WRC Commission, composta da rappresentanti dei costruttori e degli equipaggi, ha lavorato per garantire che le nuove regole siano praticabili e vantaggiose per tutti gli attori coinvolti. Uno degli obiettivi principali è la riduzione dei costi, con un tetto massimo fissato a 345.000 €, che rappresenta oltre il 50% in meno rispetto alle attuali vetture. Questo cambiamento mira a rendere il WRC più accessibile a nuovi team e costruttori.

Innovazioni tecniche e sostenibilità

Un altro aspetto cruciale dei nuovi regolamenti è l’attenzione alla sostenibilità. I concorrenti avranno la possibilità di utilizzare motori a combustione interna alimentati in modo sostenibile, motori ibridi o soluzioni completamente elettriche. Questo approccio non solo riduce l’impatto ambientale del rally, ma incoraggia anche l’innovazione tecnologica nel settore automobilistico. Le nuove vetture, pur avendo prestazioni inferiori rispetto alle attuali Rally1, si prevede che offrano un’esperienza di guida emozionante, simile a quella delle auto che hanno caratterizzato il WRC tra il 2012 e il 2016.

Verso un futuro condiviso tra WRC e WRX

I regolamenti WRC27 pongono anche le basi per una possibile integrazione tra il WRC e il mondiale Rallycross (WRX). Questa sinergia potrebbe consentire a costruttori e team di gestire programmi simultanei, utilizzando propulsori diversi per soddisfare le esigenze specifiche di ciascun campionato. Questo approccio potrebbe ampliare le opportunità per i team e aumentare l’interesse del pubblico per entrambe le discipline.

Conclusioni e prospettive future

La soddisfazione del presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, sottolinea l’importanza di questi nuovi regolamenti per la crescita a lungo termine del WRC. Con un focus sulla sostenibilità, la riduzione dei costi e l’aumento della partecipazione, il futuro del rally appare promettente. I nuovi regolamenti non solo mirano a preservare l’essenza del rally, ma anche a garantire che esso rimanga rilevante e accessibile per le generazioni future.