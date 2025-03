Un design che non passa inosservato

Il nuovo Toyota Land Cruiser Van 2025 si presenta con un design che richiama il suo predecessore, ma con alcune caratteristiche distintive che lo rendono unico nel suo genere. Le barre sul tetto, i vetri oscurati e i cerchi in lega fino a 20 pollici conferiscono un aspetto robusto e accattivante. La carrozzeria bicolore, disponibile come optional, aggiunge un tocco di personalità a questo furgone, rendendolo adatto sia per l’uso commerciale che per le avventure nel tempo libero.

Interni pensati per la funzionalità

Entrando nell’abitacolo, la differenza rispetto al modello tradizionale diventa evidente. La presenza di una paratia di separazione con finestra per il vano di carico è una delle caratteristiche principali. Questo non solo migliora la sicurezza, ma consente anche di trasportare merci in modo più efficiente. Il pavimento del vano di carico è rifinito con cura e il portellone posteriore ampio, insieme a una soglia bassa, facilita il carico e lo scarico. Con una portata massima di 835 kg e un peso massimo rimorchiabile di 3.500 kg, il Land Cruiser Van 2025 è progettato per affrontare anche i carichi più pesanti.

Prestazioni e motorizzazione

Sotto il cofano, il nuovo Toyota Land Cruiser Van 2025 è equipaggiato con un motore diesel a quattro cilindri 2.8 D-4D, capace di erogare 204 CV e 500 Nm di coppia massima. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e a un sistema di trazione integrale AWD, garantendo prestazioni eccellenti su ogni tipo di terreno. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12 secondi e una velocità massima di 170 km/h rendono questo furgone non solo potente, ma anche agile. Inoltre, è previsto un sistema di ibridazione leggera a 48V, che migliorerà ulteriormente l’efficienza nei consumi, che attualmente si attestano tra i 10,5 e i 10,7 litri per 100 km.

Accessori e allestimenti

Il Toyota Land Cruiser Van 2025 è disponibile in due livelli di allestimento, offrendo una gamma di accessori che possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente. Tra le opzioni disponibili, spicca il tetto panoramico elettrico, che aggiunge un ulteriore elemento di comfort e stile. I prezzi in Olanda partono da 99.354 euro, ma potrebbero variare in base alle normative fiscali dei diversi Paesi europei. Questo furgone rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un veicolo versatile, robusto e tecnologicamente avanzato.