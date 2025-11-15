Offerte Imperdibili per la Hyundai Tucson Dark Line di Novembre 2025

Non perdere l'opportunità di scoprire la Hyundai Tucson Dark Line a un prezzo imperdibile! Approfitta di questa offerta esclusiva e guida il tuo SUV dei sogni con uno stile unico e inconfondibile. Richiedi maggiori informazioni oggi stesso!

La Hyundai Tucson lancia una nuova ed entusiasmante offerta autunnale, con un focus particolare sulla versione Dark Line. Questa promozione, disponibile fino al 28 novembre 2025, offre condizioni vantaggiose per i clienti interessati a un SUV elegante e tecnologicamente avanzato.

Dettagli dell’offerta

Il pacchetto promozionale prevede un prezzo d’ingresso ridotto, consentendo l’accesso alla Tucson Dark Line a partire da 29.900 euro, un abbattimento rispetto al prezzo di listino di 34.900 euro. Questo risparmio è reso possibile grazie ai contributi economici offerti dalla Hyundai e dalle concessionarie associate. È inoltre disponibile un finanziamento denominato Hyundai Plus, che consente di scegliere tra tre opzioni dopo tre anni: mantenere l’auto, restituirla o sostituirla con un nuovo modello.

Caratteristiche tecniche

La versione Dark Line offre dotazioni tecniche e comfort di alto livello. Gli acquirenti possono contare su cerchi in lega da 17 pollici, fari anteriori Full LED, un quadro strumenti digitale da 12 pollici e sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori. La retrocamera e il sistema di navigazione di ultima generazione, con un display di 12,3 pollici, sono compatibili con Apple CarPlay e Android Auto.

Condizioni di finanziamento

Il finanziamento dell’auto prevede un anticipo di 6.370 euro e rate mensili da 209 euro per un periodo di 35 mesi. Questo piano di pagamento risulta competitivo, considerando le dimensioni e le caratteristiche del SUV. Al termine del periodo di finanziamento, il valore futuro garantito dell’auto è fissato a 18.497 euro, consentendo una pianificazione chiara delle spese future.

Vantaggi complessivi

Optando per il finanziamento, i clienti possono beneficiare di un vantaggio economico complessivo che può raggiungere i 5.000 euro, frutto di sconti Hyundai, promozioni TCM e contributi per rottamazione o permuta. Tuttavia, è fondamentale considerare che il prezzo promozionale di 29.900 euro è legato all’accettazione del finanziamento Hyundai Plus e alla presenza di una permuta o rottamazione; senza queste condizioni, il prezzo sale a 31.400 euro.

Limitazioni e considerazioni

Prima di procedere all’acquisto, è importante tenere a mente alcuni aspetti. Il piano con valore futuro garantito prevede un chilometraggio massimo di 45.000 chilometri nei tre anni. Superare questo limite comporterebbe costi aggiuntivi, una limitazione da valutare attentamente per chi percorre molte strade ogni anno. Inoltre, il tasso d’interesse del 2,95% e il TAEG del 4% sono vantaggiosi, ma il totale dovuto per il finanziamento sarà di 26.008 euro, che include interessi e spese accessorie.

Infine, è necessario analizzare attentamente la rata finale, che pur essendo programmata per il futuro, risulta significativa, specialmente per chi prevede di tenere l’auto a lungo termine.

Altre offerte disponibili

Oltre alla Tucson Dark Line, Hyundai propone una varietà di promozioni per altre versioni della Tucson e per diversi modelli. È consigliabile monitorare le opportunità disponibili per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. La Tucson Dark Line rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un SUV che unisce stile, tecnologia e convenienza.