Le promozioni per le moto Benelli TRK

Il 2025 si apre con interessanti novità per gli appassionati di moto, in particolare per coloro che sono fan delle avventure su due ruote. La Benelli, marchio storico nel panorama motociclistico, ha deciso di prorogare le sue promozioni per i modelli TRK 502 X, 702 e 702X. Queste moto, già molto apprezzate, ora possono essere acquistate con vantaggi esclusivi che rendono l’offerta ancora più allettante.

Dettagli dell’offerta

La promozione attuale prevede che chi immatricola una delle moto della gamma TRK entro una certa data riceverà in omaggio un tris di valigie, un accessorio fondamentale per chi ama viaggiare. Questo bonus è particolarmente utile per i motociclisti che desiderano affrontare lunghi tragitti, portando con sé tutto il necessario per l’avventura. I prezzi di listino sono competitivi: la TRK 502 X è disponibile a 5.990 euro, mentre le bestseller TRK 702 e TRK 702X sono proposte a 7.490 euro, franco concessionario.

Perché scegliere una moto Benelli TRK

Le moto della serie TRK sono progettate per offrire un’esperienza di guida unica, combinando comfort e prestazioni. La TRK 502 X, ad esempio, è ideale per chi cerca un mezzo versatile, capace di affrontare sia strade asfaltate che percorsi off-road. La TRK 702 e la 702X, invece, si distinguono per la loro potenza e maneggevolezza, rendendole perfette per avventure più impegnative. Con l’aggiunta delle valigie in omaggio, queste moto diventano ancora più appetibili per chi desidera esplorare nuovi orizzonti.

Come approfittare dell’offerta

Per chi è interessato a queste promozioni, è consigliabile visitare il sito ufficiale di Benelli per ottenere ulteriori informazioni e dettagli sulle modalità di acquisto. Le offerte sono valide solo per un periodo limitato, quindi è opportuno agire in fretta per non perdere l’occasione di portare a casa una delle moto più desiderate del mercato. Non dimenticate di controllare anche le condizioni di immatricolazione e i concessionari autorizzati per garantire un acquisto sicuro e vantaggioso.