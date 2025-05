Una vittoria strategica per Oliver Rowland

Oliver Rowland ha dimostrato ancora una volta il suo talento nel sesto round del campionato mondiale di Formula E 2024/2025, conquistando la vittoria nell’E-Prix di Monaco. Partito dalla seconda posizione, il pilota inglese della Nissan ha saputo gestire la gara con una strategia impeccabile, sfruttando al meglio le opportunità offerte dal circuito e dalle attivazioni dell’Attack Mode. Questa vittoria rappresenta il terzo successo per Rowland in sei gare, consolidando la sua posizione di leader nella classifica piloti con un vantaggio di 34 punti su Pascal Wehrlein.

Strategia e gestione delle risorse

La gara di Monaco è stata caratterizzata da una gestione attenta delle risorse energetiche, fondamentale in un campionato come la Formula E, dove ogni kilowatt conta. Rowland ha saputo mantenere un ritmo costante, approfittando di un errore di Taylor Barnard al 13° giro per superarlo e prendere il comando. La Nissan ha implementato il PitBoost, una strategia di ricarica veloce delle batterie, che ha permesso a Rowland di mantenere un vantaggio significativo sugli avversari. La manovra decisiva è avvenuta al 27° giro, quando Rowland ha superato i piloti di casa Andretti-Porsche e De Vries, prendendo la testa della gara e mantenendola fino al traguardo.

Le conseguenze della vittoria

Con questa vittoria, Rowland non solo rafforza la sua posizione nella classifica piloti, ma contribuisce anche al successo della Nissan nella classifica costruttori, dove la squadra si trova a soli 9 punti dalla capolista Porsche. La gara ha visto anche un episodio controverso, con Jake Dennis penalizzato di 5 secondi per eccesso di velocità sotto regime di Full Course Yellow, che ha influito sulla sua posizione finale. La stagione di Formula E continua con il settimo round a Monaco, offrendo a Rowland e alla Nissan l’opportunità di confermare il loro stato di forma e agli inseguitori di accorciare le distanze nella corsa al titolo.