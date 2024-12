Il giovane pilota svedese lascia Skoda per affrontare una nuova sfida con Toyota nel WRC2.

Il passaggio a Toyota

Oliver Solberg, giovane talento svedese del rally, ha recentemente annunciato il suo passaggio dalla Skoda Fabia RS Rally2 del team Toksport alla Toyota GR Yaris Rally2 del team Printsport. Questa decisione arriva dopo una stagione 2023 in cui Solberg ha sfiorato il titolo WRC2, perdendo per soli tre punti a favore del finlandese Sami Pajari. Quest’ultimo ha conquistato il campionato grazie a una prestazione eccezionale nel Rally Giappone, chiudendo la stagione in bellezza.

Le motivazioni di Solberg

Il 23enne, figlio del campione del mondo 2003 Petter Solberg, ha spiegato le ragioni dietro questa scelta: “Printsport è un team molto professionale e di successo. Ho già collaborato con molti membri del team in passato, quindi mi è sembrato naturale unirmi a loro. La Toyota GR Yaris Rally2 è una vettura straordinaria, e il lavoro di sviluppo effettuato da Toyota Gazoo Racing è stato impressionante. Sono entusiasta di avere l’opportunità di lavorare con un team così preparato e di affrontare nuove sfide nel WRC2”.

Un addio difficile a Skoda

Solberg ha trascorso due anni con la Skoda Fabia, durante i quali ha ottenuto cinque vittorie su quattordici rally e ha collezionato quattro podi. Nonostante i successi, lasciare il team non è stata una decisione semplice: “Sono molto grato a Škoda Motorsport e al team Toksport per il supporto ricevuto. Abbiamo raggiunto risultati significativi, e perdere il campionato per soli tre punti è stato doloroso. Tuttavia, ora il mio obiettivo è vincere il maggior numero possibile di rally nel WRC2 e, naturalmente, conquistare il titolo nella prossima stagione”.

Le aspettative per il futuro

Con il passaggio a Toyota, Solberg si prepara a una nuova avventura nel WRC2. Il team Printsport ha in programma un buon numero di test fino al 2025, il che offre al pilota svedese l’opportunità di affinare le sue abilità e migliorare ulteriormente le prestazioni della vettura. “Siamo determinati a essere il più preparati possibile per la prossima stagione”, ha concluso Solberg, esprimendo ottimismo e determinazione per il futuro.