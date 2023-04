Quarto prodotto Opel sotto la precedente era PSA, la Mokka si avvicina alla metà della sua carriera e riceverà un restyling. Il tradizionale restyling porterà quindi la sua parte di modifiche estetiche e tecnologiche, tra cui una versione ibrida presto introdotta dalla Peugeot 2008 e un modello elettrico migliorato. Anche i motori a benzina e diesel subiranno il restyling, senza aggiornamenti degni di nota.

Opel Mokka restyling: caratteristiche, motori, autonomia, interni

Dalla benzina alla micro-ibridazione

Nella gamma motori della Mokka restyling scomparirà solo il motore a benzina 1,2 litri da 130 CV, a favore di un motore 1,2 litri da 136 CV abbinato a un piccolo motore elettrico. Se si tratta effettivamente di un’unità ibrida, non aspettatevi di percorrere diversi chilometri in modalità elettrica come sulle ibride Toyota.

Il motore elettrico sarà in grado di agire da solo solo a velocità molto basse e su brevi distanze. Per il resto, si limiterà ad assistere il motore a combustione rendendo più fluida la guida urbana.

Più autonomia per la Mokka Electric

Come per qualsiasi motore micro-ibrido, il guadagno in termini di consumo di carburante dovrebbe essere evidente in città, ma rimanere marginale su strada e in autostrada. D’altra parte, una nuova versione si aggiungerà al catalogo della Mokka Electric.

Basata sulla Peugeot e-208 GT, questa variante avrà un motore elettrico da 156 CV abbinato a una batteria da 50 kWh. Grazie al minor consumo di energia, questo nuovo modello dovrebbe registrare un significativo aumento dell’autonomia, superando di gran lunga i 339 km dell’attuale versione da 136 CV.

Più opzioni di personalizzazione

Dal punto di vista estetico, i cambiamenti saranno moderati. La Mokka manterrà la griglia Vizor con le luci a LED Matrix. Sono previste più opzioni di personalizzazione per la carrozzeria, le ruote, i rivestimenti e gli inserti interni ed esterni. A bordo sarà incluso il Pure Panel, composto da due schermi in fila. Solo il sistema di infotainment sarà ridisegnato per adattarsi a quello dell’Astra.

L’equipaggiamento di serie sarà migliorato, mentre potrebbero essere apportate piccole modifiche all’arredamento con un aumento della qualità percepita. La Opel Mokka restyling sarà presentata nei prossimi mesi, con un lancio previsto per la fine dell’anno. Sarà affiancata dalla Peugeot 2008 e dalla Renault Captur rinnovate, oltre che dalla prossima Citroën C3 Aircross.

