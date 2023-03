L’Opel Mokka-e ha una serie di caratteristiche molto interessanti. Dal design particolare alle specifiche prettamente tecniche, è una perla da non perdersi.

Opel Mokka-e: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Motori

Opel Mokka-e è dotata di un motore elettrico da 100 kW (136 CV). Installato sull’asse anteriore, eroga fino a 260 Nm di coppia e consente una velocità massima di 150 km/h.

Come per altri modelli del Gruppo PSA, la Opel Mokka elettrica offre tre modalità di guida (Eco, Normal e Sport) che influiscono sulla potenza. È disponibile anche una modalità “B”, che aumenta l’effetto del freno motore.

Batterie e autonomia

La batteria, collocata sotto il pavimento per non occupare troppo spazio nel bagagliaio, ha una capacità totale di 50 kWh, di cui 46 utili. Composta da celle fornite dall’azienda cinese CATL, garantisce un’autonomia fino a 322 km nel ciclo combinato WLTP.

Come per gli altri modelli della gamma PSA, la batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km (al 70% della capacità).

Ricarica

L’Opel Mokka-e può essere ricaricata da una semplice presa domestica o da un impianto dedicato ed è dotata di un caricabatterie di bordo da 7,4 kW. Come opzione, può essere dotata di un caricatore trifase da 11 kW.

Per la ricarica presso le stazioni di ricarica rapida, viene utilizzato lo standard Combo CCS. Consentendo una potenza fino a 100 kW, permette di recuperare l’80% della capacità della batteria dopo 30 minuti di ricarica.

Commercializzazione e prezzi della Opel Mokka-e

L’allestimento Elegance è probabilmente il più interessante. Questa versione ben equipaggiata comprende luci a LED con abbaglianti automatici, sistemi di ausilio alla guida (cruise control/limitatore di velocità con lettura della segnaletica, anticollisione, rilevamento pedoni, assistenza al mantenimento della corsia), volante in pelle e cerchi in lega da 17 pollici.

L’Opel Mokke-e è disponibile anche nell’allestimento GS e Ultimate. I prezzi aggiornati ad oggi sono:

Mokka Edition: 23.400 euro

GS: 25.900 euro

Elegance: 26.700 euro

LEGGI ANCHE: