Orari e Dettagli Completi sul GP di Valencia 2025: Cosa Sapere

Il weekend del 16 novembre segna un momento cruciale per gli appassionati di motociclismo, poiché la MotoGP chiude la sua stagione 2025 con il Gran Premio di Valencia. Questo evento promette di essere un’emozionante conclusione, trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW.

Le attività inizieranno venerdì con le prove libere, seguite dalle pre-qualifiche nel pomeriggio. Sabato sarà la volta delle qualifiche, che inizieranno alle 10:50, mentre nel pomeriggio si svolgerà la Sprint Race, un appuntamento da non perdere per gli appassionati.

Il programma del weekend di Valencia

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un intenso programma di gare. La Moto3 aprirà le danze alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15, dove il pilota Diogo Moreira avrà l’opportunità di conquistare il titolo mondiale. Infine, la attesissima gara della MotoGP avrà luogo alle 14:00, con il semaforo verde che darà il via al gran finale della stagione.

Dettagli sui commentatori e la copertura

Il racconto della giornata sarà curato dai noti telecronisti Guido Meda e Mauro Sanchini, che guideranno gli spettatori attraverso tutte le emozioni del GP. Vera Spadini sarà presente per fornire approfondimenti sia prima che dopo le gare, mentre gli aggiornamenti in tempo reale verranno forniti da Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Inoltre, il commento delle gare di Moto2 e Moto3 sarà affidato a Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Le aspettative per i piloti

Questo GP di Valencia non rappresenta solo la conclusione di una stagione, ma anche un’opportunità per i piloti di lasciare il segno. Tra coloro che si aspettano di brillare c’è Noah Dettwiler, che, dopo un grave incidente a Sepang, è pronto a tornare in pista, sostenuto dalla sua famiglia. La sua riabilitazione è stata lunga e difficile, ma ora è pronto a riprendere la competizione.

Le sfide di Maverick Vinales

Anche Maverick Vinales tornerà a Valencia, desideroso di concludere la stagione con una prestazione memorabile. La sua presenza aggiunge ulteriore interesse al weekend, dato che i fan sperano di vederlo in grande forma nonostante le difficoltà incontrate durante l’anno.

Premiazione e celebrazioni

La domenica non si limiterà solamente alle gare, poiché in serata si svolgerà un galà dedicato alla premiazione dei piloti. Questo evento celebrerà i successi della stagione, rendendo omaggio ai protagonisti del campionato. Gli appassionati potranno così rivivere i momenti più salienti di una stagione ricca di emozioni.

Il Gran Premio di Valencia rappresenta un epilogo e un’occasione per i piloti di dimostrare il loro valore, nonché per i tifosi di assistere a un evento straordinario. Si consiglia di sintonizzarsi su Sky Sport o NOW per non perdere neanche un istante di questa emozionante conclusione della MotoGP 2025.