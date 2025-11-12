orari e dettagli completi sul gp di valencia 2025 cosa sapere 1762990783
Condividi su Facebook

Orari e Dettagli Completi sul GP di Valencia 2025: Cosa Sapere

Valencia sarà la sede della conclusione della stagione 2025 di MotoGP: scopri tutto ciò che devi sapere!

Pubblicato il 13/11/2025 alle 00:39

Il weekend del 16 novembre segna un momento cruciale per gli appassionati di motociclismo, poiché la MotoGP chiude la sua stagione 2025 con il Gran Premio di Valencia. Questo evento promette di essere un’emozionante conclusione, trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile in streaming su NOW.

Le attività inizieranno venerdì con le prove libere, seguite dalle pre-qualifiche nel pomeriggio. Sabato sarà la volta delle qualifiche, che inizieranno alle 10:50, mentre nel pomeriggio si svolgerà la Sprint Race, un appuntamento da non perdere per gli appassionati.

Il programma del weekend di Valencia

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un intenso programma di gare. La Moto3 aprirà le danze alle 11:00, seguita dalla Moto2 alle 12:15, dove il pilota Diogo Moreira avrà l’opportunità di conquistare il titolo mondiale. Infine, la attesissima gara della MotoGP avrà luogo alle 14:00, con il semaforo verde che darà il via al gran finale della stagione.

Dettagli sui commentatori e la copertura

Il racconto della giornata sarà curato dai noti telecronisti Guido Meda e Mauro Sanchini, che guideranno gli spettatori attraverso tutte le emozioni del GP. Vera Spadini sarà presente per fornire approfondimenti sia prima che dopo le gare, mentre gli aggiornamenti in tempo reale verranno forniti da Sandro Donato Grosso e Giovanni Zamagni. Inoltre, il commento delle gare di Moto2 e Moto3 sarà affidato a Rosario Triolo e Mattia Pasini.

Le aspettative per i piloti

Questo GP di Valencia non rappresenta solo la conclusione di una stagione, ma anche un’opportunità per i piloti di lasciare il segno. Tra coloro che si aspettano di brillare c’è Noah Dettwiler, che, dopo un grave incidente a Sepang, è pronto a tornare in pista, sostenuto dalla sua famiglia. La sua riabilitazione è stata lunga e difficile, ma ora è pronto a riprendere la competizione.

Le sfide di Maverick Vinales

Anche Maverick Vinales tornerà a Valencia, desideroso di concludere la stagione con una prestazione memorabile. La sua presenza aggiunge ulteriore interesse al weekend, dato che i fan sperano di vederlo in grande forma nonostante le difficoltà incontrate durante l’anno.

Premiazione e celebrazioni

La domenica non si limiterà solamente alle gare, poiché in serata si svolgerà un galà dedicato alla premiazione dei piloti. Questo evento celebrerà i successi della stagione, rendendo omaggio ai protagonisti del campionato. Gli appassionati potranno così rivivere i momenti più salienti di una stagione ricca di emozioni.

Il Gran Premio di Valencia rappresenta un epilogo e un’occasione per i piloti di dimostrare il loro valore, nonché per i tifosi di assistere a un evento straordinario. Si consiglia di sintonizzarsi su Sky Sport o NOW per non perdere neanche un istante di questa emozionante conclusione della MotoGP 2025.

Scritto da Staff
Leggi anche
  • gran premio del brasile di formula 1 data orari e tutte le informazioni essenziali 1762987106Gran Premio del Brasile di Formula 1: Data, Orari e Tutte le Informazioni Essenziali

    Preparati per il Gran Premio del Brasile di Formula 1 con tutte le informazioni indispensabili per seguire la gara in tempo reale. Scopri le ultime notizie, gli aggiornamenti sui piloti, le previsioni meteo e i dettagli sul circuito per vivere un’esperienza unica e avvincente.

  • la mini superleggera vision storia e innovazione di un concept unico 1762983397La Mini Superleggera Vision: Storia e Innovazione di un Concept Unico

    Un’analisi approfondita della Mini Superleggera Vision: un progetto innovativo che ha conquistato il cuore degli appassionati di auto. Scopri le caratteristiche uniche e il design accattivante che rendono questa vettura un vero e proprio oggetto del desiderio nel mondo automobilistico.

  • regole e sanzioni per le gomme invernali in slovenia guida 2025 2026 1762979712Regole e Sanzioni per le Gomme Invernali in Slovenia: Guida 2025-2026

    Tutte le informazioni essenziali per rispettare l’obbligo di gomme invernali in Slovenia e le relative sanzioni. Scopri le normative vigenti, le scadenze da rispettare e le conseguenze per la mancata conformità. Assicurati di viaggiare in sicurezza e di evitare multe con la nostra guida dettagliata sulle gomme invernali in Slovenia.

  • golf gti edition 50 potenza e stile in edizione limitata da non perdere 1762968493Golf GTI Edition 50: Potenza e Stile in Edizione Limitata da Non Perdere!

    La Volkswagen Golf GTI Edition 50 è un’auto sportiva iconica che celebra 50 anni di prestazioni eccezionali e design distintivo. Questo modello esclusivo combina potenza, agilità e comfort, offrendo un’esperienza di guida senza pari. Scopri il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e stile inconfondibile con la Golf GTI Edition 50.