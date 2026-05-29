Nuovo Formula Cura 4 Kashima: potenza e scorrevolezza per enduro e downhill

Formula amplia la famiglia Cura 4 introducendo una versione con la celebre finitura Kashima Coat, già nota nel mondo delle sospensioni. Il nuovo modello mantiene le caratteristiche meccaniche che hanno reso famoso il Cura 4, aggiungendo però un trattamento superficiale che riduce l’attrito e migliora la durata dei componenti critici.

Questa variante è pensata per rider che cercano una leva più leggera e una sensazione di frenata più fluida durante uscite su sentieri tecnici, discese ripide e sessioni freeride impegnative. La disponibilità sarà limitata non perché si tratti di un’edizione numerata, ma per il processo produttivo che prevede un anodizzazione specialistica in Giappone.

Che cosa cambia con la finitura Kashima

L’elemento distintivo di questa versione è l’applicazione del Kashima Coat sui corpi della pinza e sul cilindro maestro. Il trattamento, sviluppato e applicato dalla Miyaki Company, è un tipo di anodizzazione dura proprietaria che migliora la lubrificazione superficiale e la resistenza all’usura. Il beneficio pratico è concreto: attrito ridotto sul pistone del cilindro maestro, traducendosi in una leva più leggera e più scorrevole.

Effetti sull’ergonomia della leva

Grazie al minore attrito la sensazione a mano è più morbida e costante anche su discese lunghe. La riduzione dell’attrito è quantificabile e, nel caso del Cura 4 Kashima, si traduce in una leva più agevole che facilita modulazione e controllo della frenata senza compromettere la potenza complessiva.

Specifiche tecniche e configurazione standard

Il Cura 4 Kashima mantiene la configurazione a quattro pistoni con elementi termoplastici da 18 mm, abbinati a guarnizioni a basso roll-back per minimizzare il gioco della leva dopo l’applicazione del freno. Tra le dotazioni di serie troviamo la leva bipartita e le pastiglie sinterizzate, con un set di pastiglie organiche incluso nella confezione per avere opzioni diverse in base allo stile di guida e alle condizioni del trail.

Leva bipartita e controllo della sensibilità

La leva bipartita consente la regolazione rapida dello sbalzo senza attrezzi e integra il sistema di controllo della sensibilità Formula, che permette di scegliere una risposta più progressiva o più lineare a seconda delle preferenze del rider. Questa caratteristica è pensata per adattare il comportamento del freno a differenti stili di guida, dalla guida tecnica in singletrack alle discese veloci in bike park.

Dischi e gestione del calore

Per accompagnare il look e le prestazioni del Cura 4 Kashima, Formula ha introdotto dischi a due pezzi con finitura Japanese Gold anodizzata, disponibili nei diametri 203, 180 e 160 mm. Il design a due pezzi favorisce la dispersione del calore e riduce il rischio di deformazione rispetto a un disco monolitico, offrendo una risposta della leva più costante sotto stress termico.

L’uso del disco a due pezzi comporta anche un risparmio di peso rispetto a equivalenti monolitici e una migliore stabilità dimensionale durante lunghe discese ripetute. I dischi sono compatibili con il Cura 4 Kashima ma anche con altri modelli Formula monolitici e a due pezzi, rendendo la soluzione versatile per aggiornamenti estetici e prestazionali.

Prestazioni sul campo e considerazioni pratiche

Le pinze a quattro pistoni del Cura 4 Kashima offrono una potenza di arresto elevata abbinata a una modulazione che permette dosare la frenata con precisione. Il comportamento in fuoristrada risulta quindi bilanciato: sufficiente mordente per le situazioni più critiche e al tempo stesso una leva che non affatica il pilota grazie alla scorrevolezza incrementata dalla finitura.

Dal punto di vista della manutenzione, il trattamento Kashima migliora la resistenza all’usura e contribuisce a una durata superiore dei componenti trattati, benché il processo di anodizzazione richieda la spedizione individuale in Giappone per l’applicazione interna della finitura, ed è questo uno dei motivi del prezzo più elevato rispetto al Cura 4 standard.

Disponibilità e consigli d’uso

Il Cura 4 Kashima è distribuito attraverso i negozi affiliati Ciclo Promo Components. Anche se non è un’edizione limitata, è opportuno considerare la disponibilità ristretta: chi è interessato dovrebbe verificare con i rivenditori locali. Per ottenere il massimo dalla versione Kashima si consiglia l’abbinamento con dischi a due pezzi e la valutazione delle paste frenanti in base all’utilizzo, scegliendo tra sinterizzate per massima potenza e organiche per minor rumore e maggiore sensibilità iniziale.

In sintesi, il Formula Cura 4 Kashima è una proposta che porta un trattamento tecnico consolidato nel mondo moto alle mountain bike più esigenti, offrendo una combinazione di potenza, modulazione e scorrevolezza che fa la differenza nelle uscite più impegnative.