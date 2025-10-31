Ottimizzazione per motori di ricerca: come affrontare il passaggio all’intelligenza artificiale

Problema/scenario

Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. Con l’emergere della ricerca AI tramite piattaforme come Google AI Mode, ChatGPT e Claude, le aziende affrontano un significativo crollo del CTR. Secondo recenti studi, il tasso di zero-click search ha raggiunto il 95% con Google AI Mode e varia tra il 78% e il 99% con ChatGPT. Ad esempio, editori come Forbes hanno registrato una diminuzione del traffico del 50%, mentre Daily Mail ha subito un calo del 44%. Questo fenomeno risulta particolarmente allarmante poiché le aziende devono adattarsi a un nuovo paradigma che privilegia la citabilità rispetto alla tradizionale visibilità.

Analisi tecnica

Per comprendere l’impatto di questi cambiamenti, è fondamentale analizzare come funzionano i motori di risposta come ChatGPT e Google AI Mode. A differenza dei motori di ricerca tradizionali, i motori di risposta utilizzano foundation models e RAG (Retrieval-Augmented Generation) per generare risposte dirette dagli input degli utenti. Questi sistemi sono progettati per fornire informazioni rapide e pertinenti, riducendo la necessità di cliccare su link esterni. Questo porta a una diminuzione del CTR organico, che è sceso dal 28% al 19% nelle prime posizioni dei risultati di ricerca. Inoltre, i meccanismi di citazione e selezione delle fonti sono cambiati, con una maggiore enfasi su pattern di citazione e source landscape.

Framework operativo

Fase 1 – Discovery & foundation

Mappare il source landscape del settore per identificare le fonti più influenti.

del settore per identificare le fonti più influenti. Identificare 25-50 prompt chiave da utilizzare in test.

da utilizzare in test. Condurre test su piattaforme come ChatGPT, Claude, Perplexity e Google AI Mode.

Setup Analytics: configurare GA4 con regex per il traffico AI.

con regex per il traffico AI. Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.

Fase 2 – Optimization & content strategy

Ristrutturare i contenuti per renderli AI-friendly .

. Pubblicare contenuti freschi e pertinenti.

Assicurare una presenza cross-platform su Wikipedia, Reddit e LinkedIn.

Milestone:avere contenuti ottimizzati e una strategia distribuita.

Fase 3 – Assessment

Tracciare metriche come brand visibility , website citation , traffico referral e sentiment.

, , traffico referral e sentiment. Utilizzare tool come Profound , Ahrefs Brand Radar e Semrush AI toolkit .

, e . Condurre un testing manuale sistematico per valutare i risultati ottenuti.

Fase 4 – Refinement

Iterare mensilmente sui prompt chiave identificati per migliorare le performance.

Identificare nuovi competitor emergenti nel panorama competitivo.

Aggiornare contenuti non performanti per massimizzare l’efficacia e l’engagement.

Espandere su temi contractioncrescente per sfruttare nuove opportunità.

Checklist operativa immediata

Implementare FAQ con schema markup in ogni pagina importante.

in ogni pagina importante. Formulare H1/H2 in forma di domanda per migliorare la ricerca.

in forma di domanda per migliorare la ricerca. Includere un riassunto di tre frasi all’inizio di ogni articolo.

Verificare l’accessibilità del sito senza JavaScript.

Controllare il robots.txt : non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot.

: non bloccare GPTBot, Claude-Web, PerplexityBot. Aggiornare il profilo LinkedIn con un linguaggio chiaro e professionale.

Richiedere recensioni fresche su piattaforme come G2 e Capterra.

Pubblicare contenuti su Medium, LinkedIn e Substack per aumentare la visibilità.

Prospettive e urgenza

Il tempo per adattarsi a queste nuove dinamiche è limitato. Sebbene la situazione attuale non sia definitiva, le aziende che rimandano l’adeguamento rischiano di rimanere indietro. Le opportunità per i first movers sono significative, mentre l’evoluzione futura della tecnologia, come il Pay per Crawl di Cloudflare, potrebbe modificare ulteriormente il panorama della ricerca. È indispensabile agire tempestivamente per mantenere una posizione competitiva nel mercato.