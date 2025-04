La gara di Miami: un inizio emozionante

Il Miami E-Prix 2025 di Formula E ha regalato agli spettatori una corsa avvincente, caratterizzata da colpi di scena e strategie audaci. Pascal Wehrlein, pilota della Porsche, ha saputo sfruttare al meglio le dinamiche di gara, conquistando la vittoria dopo una serie di eventi che hanno stravolto la classifica finale. Partito in seconda posizione, Wehrlein ha dimostrato grande pazienza e abilità, gestendo la sua corsa con precisione e tempismo.

Strategia vincente e penalità decisive

La gara è stata segnata da un incidente che ha portato all’esposizione della bandiera rossa, interrompendo il ritmo della corsa. Wehrlein ha saputo attivare l’Attack Mode da 50kW al momento giusto, superando il compagno di squadra Antonio Felix da Costa poco prima dell’interruzione. La ripartenza ha offerto solo cinque giri per concludere la gara, e molti piloti, tra cui Norman Nato, sono stati penalizzati per non aver rispettato le regole riguardanti l’Attack Mode. Questo ha permesso a Wehrlein di ereditare la vittoria, nonostante avesse tagliato il traguardo in seconda posizione.

Un podio tutto Porsche e il futuro della stagione

Il podio è stato completato da Lucas di Grassi, che ha ottenuto il primo podio per il team Lola Yamaha ABT, dimostrando il potenziale della squadra in questa stagione. Antonio Felix da Costa ha chiuso in terza posizione, condividendo con Wehrlein un doppio podio significativo per Porsche. La classifica piloti vede ora Wehrlein al terzo posto, mentre la Porsche guida la classifica team con 105 punti, seguita da Nissan con 80. La stagione di Formula E 2025 si prepara per il suo prossimo appuntamento nel Principato di Monaco, dove la lotta per il titolo si fa sempre più intensa.