Patrick Dempsey è uno degli attori più conosciuti ed apprezzati di Hollywood gran parte della sua fama la deve al ruolo del dottor Sheperd in Grey’s Anatomy anche se dopo aver lasciato la serie ha partecipato ad altre produzioni importanti. In questo articolo vediamo le auto più significative della sua collezione.

LEGGI ANCHE: Calze da neve, come si montano e come funzionano

Patrick Dempsey, le auto dell’attore

Iniziamo parlando della Panoz Esperante GT, indubbiamente una delle più rare della sua collezione, costruita a mano in America ha in dote motore e telaio della Corvette che la rendono veloce e maneggevole.

Non può mancare una Mercedes SLS di ultima generazione un modello significativo che ha riportato l’icona ai giorni nostri e che affascina chiunque la veda per strada.

Dempsey si è sempre considerato un grande appassionato e cultore delle Porsche, ne ha molte nella sua personale collezione iniziamo con la 356 del 1963 di colore nero. La prima ad essere realizzata da Ferdinand Porsche ormai un cult per i collezionisti.

Restando in ambito di auto vintage, l’attore possiede anche una Jaguar E-Type non si sa molto relativamente alla serie da lui acquistata, in ogni caso è un pezzo dall’alto valore.

LEGGI ANCHE: Cos’è e come funziona seggiolino Isofix per auto

Ferrari, Porsche e… Mazda!

La collezione prosegue con una Ferrari GTB-4 Daytona una delle rosse più apprezzate dagli amanti del cavallino e nel garage di Dempsey non può mancare.

Ha poi numerose Porsche, una 911 Targa su base 997 e una SC del 1982 che è stata modificata per assomigliare alla RS del 1973.

Le ultime 4 sono auto da corsa, si parte con una Mazda RX-8 GT utilizzata per partecipare al monomarca. Poi il podio si apre con una 911 RSR del suo team Dempsey Racing con il quale è arrivato quinto a Le Mans, sempre parlando di 24 ore ha un prototipo LMP2 Lola con cui ha gareggiato a Laguna Seca.

La più importante è una Ferrari 430 GT2 con cui ha corso la tappa a Barcellona nel campionato GT internazionale, era il 2006 e quella fu la prima gara a cui partecipò chiudendo 17esimo.