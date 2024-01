Calze da neve, come si montano e come funzionano in caso di strada innevata.

Le calze da neve risultano essere il perfetto alleato degli automobilisti che percorrono strade innevate e ghiacciate in quanto permettono di avere il grip ideale per consentire all’auto di avanzare sul terreno reso viscido dalle condizioni climatiche. In questo articolo vediamo come funzionano e come si montano.

Calze da neve: come si montano e come funzionano

Il montaggio delle calze da neve è di per sé una procedura relativamente semplice anche se nei momenti concitati derivanti dal freddo e dalla difficoltà per molti di applicarle, dato che si tratta di strumenti poco utilizzati i tempi possono allungarsi.

Di seguito in breve la procedura per un corretto montaggio:

Applicare la calza da neve sulla prima parte della ruota, quella laterale a vista

Spostare l’auto di mezzo metro

Coprire l’area mancante con la calza da neve

Fissare la calza nella zona posteriore dello pneumatico assicurandosi che sia ben fissata

Ripetere il processo su tutte e quattro le ruote

Una volta applicate il funzionamento delle calze da neve è quello di non far slittare la vettura sul terreno. E’ importante non applicarle sulla neve fresca poiché si danneggerebbero irrimediabilmente, vanificandone quindi l’utilizzo.

Limiti da osservare con le calze da neve

Il limite di velocità che bisogna tenere con le calze da neve è di 50 km/h infatti sono state progettate per non andare oltre questo valore, di per sé folle su un’auto dotata di calze da neve.

Infatti l’andatura lenta, data anche dalla condizione del manto stradale, abbinata a questi strumenti garantisce di procedere verso la destinazione che si vuole raggiungere in piena sicurezza.

Sono quindi un accessorio indispensabile se si ha intenzione di andare su strade innevate e si è sprovvisti di pneumatici invernali, studiati per andare anche sulla neve.