Il Red Bull Ring è stato teatro di uno dei weekend più intensi della stagione MotoGP 2026. Dopo una sprint di sabato segnata da una caduta di Alex Marquez la gara domenicale ha portato due importanti risultati: la prima vittoria in classe regina per Pedro Acosta e l’allungamento del comando di Jorge Martin su Marc Márquez. Le dinamiche della gara hanno coinvolto tutti i principali contendenti, con sorprese nella griglia di partenza e nella classifica finale.

Pedro Acosta conquista la prima vittoria in MotoGP

Il ventiduenne spagnolo ha trasformato la pole position in una vittoria storica per la KTM sul tracciato di casa. Dopo aver perso la recta finale nella sprint a causa di una distrazione, Acosta è ripartito con determinazione, superando Marco Bezzecchi e mantenendo il passo su Jorge Martin per tutta la gara. Il momento decisivo è arrivato al decimo giro, quando ha guadagnato circa nove decimi su Martin, creando un distacco di oltre un secondo sugli inseguitori. Al traguardo ha tagliato il traguardo in 1’28″86 coronando così il suo primo successo nella classe regina. “È il modo migliore per chiudere il ciclo con la KTM”, ha dichiarato Acosta, definendo la vittoria “fantastica” e “un regalo per i fan”.

Dinamiche della gara

Fin dal via, la KTM ha mostrato una buona aderenza, mentre l’Aprilia di Martin ha gestito con prudenza il consumo di carburante. La lotta per la prima posizione è rimasta serrata fino ai giri finali, con Bezzecchi che ha tentato più volte di avvicinarsi a Martin, senza riuscirci. Gli ultimi tre giri hanno visto Acosta consolidare il vantaggio, mentre Martin ha difeso con tenacia la sua posizione di secondo, guadagnando preziosi punti per la corsa al titolo.

Jorge Martin allunga il vantaggio in classifica

Il pilota spagnolo dell’Aprilia Racing ha confermato la propria forma, piazzandosi al secondo posto con un margine di 1,017 secondi da Acosta. La sua gara è stata caratterizzata da una gestione attenta della strategia di carburante e da una spinta costante per mantenere la distanza da Marc Márquez che ha concluso al quinto posto. Con la vittoria in sprint, Martin aveva già accorato un passo sul leader; ora, grazie al secondo posto, ha amplificato il divario a 12 punti su Márquez e a 42 su Bezzecchi. “La lotta per il mondiale resta aperta, continuiamo così”, ha affermato Martin, evidenziando la sua determinazione.

Strategia di Martin

Durante le fasi cruciali, Martin ha modulato il ritmo per preservare le gomme, evitando di cedere terreno a Bezzecchi, che si è avvicinato nella penultima tornata. Il controllo del passo ha permesso a Martin di difendere la posizione di squadra, garantendo al contempo un solido slancio di punti nella lotta al titolo.

Altri protagonisti: Bezzecchi, penalità e classifica aggiornata

Marco Bezzecchi ha chiuso in terza posizione, a 1,209 secondi dal vincitore, dimostrando costanza nonostante una piccola difficoltà al freno anteriore nei pressi della fine. Il pilota italiano ha commentato: “Non è stato un weekend facile, ma sono contento di aver migliorato la guida”. La Ducati Gresini ha subito una penalità di tre secondi per Fermin Aldeguer che è sceso dall’ottava alla decima posizione, consentendo a Francesco Bagnaia di salire al settimo posto.

Aggiornamento classifica mondiale

Alla conclusione del GP d'Austria, la classifica piloti si presenta così:

1. Jorge Martin – 306 punti

2. Marc Márquez – 294 punti

3. Marco Bezzecchi – 264 punti

4. Pedro Acosta – 234 punti

5. Fabio Di Giannantonio – 230 punti

6. Ai Ogura – 222 punti

7. Raul Fernandez – 203 punti

8. Alex Marquez – 158 punti

9. Francesco Bagnaia – 155 punti

10. Fermin Aldeguer – 116 punti

La classifica riflette la crescente competitività della KTM e dell’Aprilia mentre le Ducati devono riorganizzarsi dopo quattro vittorie consecutive a Spielberg. Il prossimo appuntamento del campionato è il GP del Giappone a Motegi, previsto dal 2 al 4 ottobre.