Perché a Parigi si vedono così poche macchinette elettriche?

Parigi, la città della luce, è famosa per molte cose: la Torre Eiffel, la Senna, i croissant. Ma c’è qualcosa che sembra mancare nelle sue strade: le macchinette elettriche. Un lettore, dopo un soggiorno di cinque giorni nella capitale francese, ha notato con sorpresa la quasi totale assenza di questi veicoli, in particolare quelli del gruppo Stellantis.

In un’epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro dell’attenzione, e le città di tutta Europa stanno adottando soluzioni innovative per ridurre il traffico e l’inquinamento, Parigi sembra fare un’eccezione. Ma perché? Cerchiamo di capire insieme le ragioni di questo fenomeno.

La tradizione delle voiturette in Francia

La Francia ha una lunga tradizione con le voiturette quei piccoli veicoli economici e pratici che hanno sempre avuto un posto speciale nel cuore dei francesi. Basti pensare alla Ligier un’icona degli anni ’70 e ’80. Tuttavia, nonostante questa tradizione, oggi le strade di Parigi sembrano aver dimenticato queste piccole auto.

In un’epoca in cui l’elettrico sta rivoluzionando il mercato automobilistico, con nuovi modelli che spuntano come funghi, le macchinette elettriche sembrerebbero il mezzo ideale per le grandi città. Eppure, a Parigi, la loro presenza è quasi invisibile. Un lettore ha visto solo una Citroën Ami in cinque giorni di permanenza nella capitale francese.

Gli incentivi statali e il loro impatto

Una delle possibili spiegazioni per la scarsa diffusione delle macchinette elettriche a Parigi potrebbe risiedere negli incentivi statali. Il governo francese, infatti, offre generosi contributi per l’acquisto di automobili elettriche, rendendo l’acquisto di veicoli più grandi e costosi più conveniente rispetto alle piccole macchinette.

Questo potrebbe spiegare perché, nonostante le macchinette elettriche siano il mezzo ideale per circolare nelle grandi città, dove i parcheggi sono cari e scarsi, i parigini sembrano preferire altre soluzioni. Tuttavia, senza statistiche ufficiali, è difficile avere un quadro preciso della situazione.

Il confronto con altre città europee

Se a Parigi le macchinette elettriche sono una rarità, in altre città europee la situazione è molto diversa. A Milano ad esempio, questi veicoli sono molto diffusi e rappresentano una soluzione pratica per il traffico urbano. Ma perché Parigi fa eccezione?

Forse la risposta risiede nella cultura locale, nelle abitudini di mobilità dei parigini, o semplicemente nella mancanza di una campagna di sensibilizzazione efficace. Qualunque sia la ragione, il risultato è che Parigi, nonostante la sua tradizione con le voiturette, sembra aver perso il treno delle macchinette elettriche.

In un’epoca in cui la sostenibilità è diventata una priorità, è interessante osservare come diverse città affrontino le stesse sfide in modi diversi. Parigi, con la sua ricchezza di storia e cultura, potrebbe trarre beneficio dall’adozione di queste piccole auto elettriche, rendendo la vita dei suoi cittadini più facile e sostenibile.